2019-01-11T14:39:41+03:00
Происшествия

«Лексус» влетел в столб»: в центре Екатеринбурга в аварию попала машина с невестой и женихом, ехавшими из ЗАГСа

Никто из людей не пострадал
Данил СВЕЧКОВОлег Галимов
Поделиться:
Авария произошла рядом с памятником «Черный тюльпан».Авария произошла рядом с памятником «Черный тюльпан».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Не по плану пошел праздничный день у молодоженов из Екатеринбурга. Невеста с женихом ехали из ЗАГСа на фотосессию, когда их свадебный кортеж попал в аварию. В самом центре Екатеринбурга у памятника «Черный тюльпан» на улице Мамина-Сибиряка, "Форд", в котором ехали молодожены подрезал "Лексус". По крайней мере так утверждают молодые.

- Мы ехали со скоростью примерно 60 километров в час. Как вдруг откуда-то выскочила девушка за рулем белого "Лексуса". Я попытался уйти от столкновения. Но машины задели друг друга. "Лексус" от удара отбросило в столб, - рассказывает взволнованный жених.

Перед у белой машины смяло довольно сильно. Но, к счастью, из людей никто не пострадал. Женщина, сидевшая в «Лексусе», теперь уверяет, что виновата машина из свадебного кортежа.

– Я спокойно ехала. Дорога была свободная, а он влетел мне в правую бочину, – говорит автоледи. – От удара мою машину откинуло в столб.

Из-за ДТП на Мамина-Сибиряка образовалась пробка. Сейчас молодые ждут сотрудников ГИБДД, которые разберутся в ДТП.

Молодожены ехали на фотосессию. Фото: Олег Галимов

Молодожены ехали на фотосессию.Фото: Олег Галимов

Женщина, сидевшая за рулем «Лексуса», уверена, что в ДТП виноват жених, сидевший за рулем «Форда». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина, сидевшая за рулем «Лексуса», уверена, что в ДТП виноват жених, сидевший за рулем «Форда».Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Лексус» сильно пострадал в аварии. Фото: Олег Галимов

«Лексус» сильно пострадал в аварии.Фото: Олег Галимов

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге закроют движение на улице Даниловская
В Екатеринбурге зафиксирована вспышка ОРВИ
В Талице мужчина ограбил пенсионера, зайдя по ошибке не в ту комнату общежития
Билеты за репост: «Комсомолка» разыгрывает билеты на спектакль в Александром Панкратовым-Черным
Мэр Александр Высокинский учредил новое СМИ - «Екатеринбургский вестник»
План перевыполнен: свердловские колонии за год выпустили продукции на 1,7 миллиарда
Население Свердловской области сокращается. Почему?
Трудно быть вместе все время: в праздники Урал охватила эпидемия семейных ссор
Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему проезд в метро должен подорожать
В Первоуральске поймали подростка, угнавшего иномарку, чтобы потаксовать
На Урале охотничьи инспекторы спасли трех замерзших лебедей
В Екатеринбурге, спустя два дня, нашли сбежавшую из дома школьницу
В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» остался без директора
В Первоуральске пожарные спасли из горящего дома пять человек
Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей
Осталось подождать пять лет: в Свердловской области построят новую дорогу до Белоярского
Уральская студентка выступит за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
«Вынудили»: депутат Гордумы выбивает ответ от мэра Екатеринбурга через прокуратуру
В Нижнем Тагиле за два года построят шесть детских садов
В УрФУ из-за короткого замыкания произошел пожар
Екатеринбуржцев ждут ветреные, но теплые выходные
За год приставы выдворили из Екатеринбурга 2000 гастарбайтеров-нелегалов
В 40-й больнице Екатеринбурга из-за вспышки ОРВИ объявили карантин
Экипаж Сергея Карякина выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Гроссмейстер Сергей Карякин посоветовал уральским студентам научиться играть в шахматы
В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч
Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость
«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей