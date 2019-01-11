«Лексус» влетел в столб»: в центре Екатеринбурга в аварию попала машина с невестой и женихом, ехавшими из ЗАГСа

Не по плану пошел праздничный день у молодоженов из Екатеринбурга. Невеста с женихом ехали из ЗАГСа на фотосессию, когда их свадебный кортеж попал в аварию. В самом центре Екатеринбурга у памятника «Черный тюльпан» на улице Мамина-Сибиряка, "Форд", в котором ехали молодожены подрезал "Лексус". По крайней мере так утверждают молодые.

- Мы ехали со скоростью примерно 60 километров в час. Как вдруг откуда-то выскочила девушка за рулем белого "Лексуса". Я попытался уйти от столкновения. Но машины задели друг друга. "Лексус" от удара отбросило в столб, - рассказывает взволнованный жених.

Перед у белой машины смяло довольно сильно. Но, к счастью, из людей никто не пострадал. Женщина, сидевшая в «Лексусе», теперь уверяет, что виновата машина из свадебного кортежа.

– Я спокойно ехала. Дорога была свободная, а он влетел мне в правую бочину, – говорит автоледи. – От удара мою машину откинуло в столб.

Из-за ДТП на Мамина-Сибиряка образовалась пробка. Сейчас молодые ждут сотрудников ГИБДД, которые разберутся в ДТП.

Молодожены ехали на фотосессию.Фото: Олег Галимов

Женщина, сидевшая за рулем «Лексуса», уверена, что в ДТП виноват жених, сидевший за рулем «Форда».Фото: Алексей БУЛАТОВ