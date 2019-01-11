2019-01-11T11:18:45+03:00
Общество

Из-за угрозы заболевания жителей екатеринбургской многоэтажки будут массово прививать от кори

Вакцину получат те, кто ранее не прививался
Данил СВЕЧКОВ
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Сейчас в столице Урала регистрируется от силы 1-2 случая заболевания в год.Сейчас в столице Урала регистрируется от силы 1-2 случая заболевания в год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге очередная многоэтажка рискует оказаться на карантине из-за кори. В августе на Московской горке высотка три недели провела в нем из-за ребенка, вернувшегося из Анапы с заболеванием. Теперь вот под прицелом медиков оказался дом на улице Совхозной. Накануне в его подъезде появились таблички с предупреждением о заболевании.

– Объявление повесили в связи с тем, что у одного из жильцов есть подозрение на корь, – подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Там будет проходить вакцинация против кори тех жителей, кто не привит.

Корь, если ее не лечить, может обернуться опасными для жизни осложнениями. В 70-е годы в Екатеринбурге люди тысячами болели от нее, а потом стали прививаться. Сейчас в столице Урала регистрируется от силы 1-2 случая заболевания в год. А летальных исходов болезни за последние 40 лет не было ни одного.

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