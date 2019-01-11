Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал парковку екатеринбургского аэропорта

Артист юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков раскритиковал новые тарифы парковки аэропорта Кольцово. Любимца публики возмутили цены, которые подняли с декабря.

-Люди с детьми малыми стоят на морозе по 20 минут, потому что встречающие и таксисты бояться заехать на территорию! – написал Рожков в Facebook. - Заехал в желтую зону штраф 500 рублей, заехал повторно в течение часа 500 рублей! Заехать полдела, попробуй еще выехать вовремя! Такого откровенного стяжательства и гадкого отношения к пассажирам нет ни в одном аэропорту!

Теперь парковка в Кольцово может обойтись в «копеечку. Фото: Facebook Андрея Рожкова

В пресс-службе воздушной гавани отреагировали на публикацию Рожкова.

- Информация, которая изложена в посте, не соответствует действительности ни по ситуации, ни по условиям парковки. В зоне высадки-посадки действует бесплатное время, которое необходимо для того, чтобы высадить или посадить в автомобиль пассажира. А в зоне краткосрочной парковки стоимость часа пребывания составляет 200 рублей, - прокомментировали в пресс-службе.

В последнее время звезды «Уральских пельменей» все чаще обращают на себя внимание через социальные сети. На днях Сергей Исаев высмеял российские курорты, а Юлия Михалкова рассказала о расколе творческого коллектива.

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