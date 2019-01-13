2019-01-13T16:00:54+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Уфу, дважды за сутки приземлился в Екатеринбурге

Пассажиров разместили в гостинице возле аэропорта Кольцово
Лев Истомин
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Самолет сейчас ждет вылета в ЕкатеринбургеСамолет сейчас ждет вылета в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines со 143 пассажирами на борту в субботу в 23:20 вылетел в Уфу, но … до сих пор не добрался до места назначения.

Подлетев к столице Башкирии, борт сделал десятки кругов над городом, но в итоге был отправлен на запасной аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, где приземлился рано утром. Всему виной – нелетная погода в Уфе. Позже самолет снова вылетел в Башкирию, но опять вынужден был вернуться в уральскую столицу.

Пассажиры до сих пор находятся в Екатеринбурге, где ждут вылета.

- Из-за сложный метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт Кольцово прибыл рейс N4-279 «Москва – Уфа». Рейс дважды прибывал в Екатеринбург : в 6:47 и в 12:01. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика, - рассказал «Комсомолке» заместитель директора по стратегическим коммуникациям АО УК «Аэропорты Регионов» Андрей Клименских.

По словам специалиста, вылет рейса в Уфу назначили сегодня на 22 часа.

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