Самолет, летевший из Москвы в Уфу, дважды за сутки приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines со 143 пассажирами на борту в субботу в 23:20 вылетел в Уфу, но … до сих пор не добрался до места назначения.

Подлетев к столице Башкирии, борт сделал десятки кругов над городом, но в итоге был отправлен на запасной аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, где приземлился рано утром. Всему виной – нелетная погода в Уфе. Позже самолет снова вылетел в Башкирию, но опять вынужден был вернуться в уральскую столицу.

Пассажиры до сих пор находятся в Екатеринбурге, где ждут вылета.

- Из-за сложный метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт Кольцово прибыл рейс N4-279 «Москва – Уфа». Рейс дважды прибывал в Екатеринбург : в 6:47 и в 12:01. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика, - рассказал «Комсомолке» заместитель директора по стратегическим коммуникациям АО УК «Аэропорты Регионов» Андрей Клименских.

По словам специалиста, вылет рейса в Уфу назначили сегодня на 22 часа.