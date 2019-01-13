«Серега, ждем с Кубком в Екатеринбурге!»: Антон Шипулин поддержал гонщика Сергея Карякина на «Дакаре»

Олимпийский чемпион по биатлону из Екатеринбурга Антон Шипулин поддержал своего уральского друга и коллегу – гонщика Сергея Карякина, который сейчас принимает участие в ралли-марафоне «Дакар-2019».

Слова поддержки Шипулин написал в своем Instagram.

- Нашу страну представляют несколько экипажей, и в том числе наш земляк и мой хороший друг Сергей Карякин, который выступает под 344 номером вместе со своим штурманом Антоном Власюком в категории мотовездеходов — SxS. Сейчас середина дистанции, и Сергей сражается за победу. В данный момент он идет на лидирующих позициях, но впереди еще несколько сложнейших этапов, - написал Антон Шипулин.

Уральский экипаж проходит самый сложный этап ралли. Фото: группа Сергея Карякина в ВКонтакте

По словам биатлониста, большая часть трассы проходит по сложному маршруту в дюнах, поэтому борьба между соперниками идет очень напряженная.

-Знаю, что он лично читает все сообщения. Серега, ждем тебя с чемпионским Кубком в Екатеринбурге, - написал в завершении Антон Шипулин.

Ранее «Комсомолка» писала, как Сергей Карякин и его экипаж завершили пятый этап марафона, и почему команда потеряла 40 минут на остановках в пути.