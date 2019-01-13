2019-01-13T10:03:31+03:00
Общество

Охрана ЦПКиО в Екатеринбурге выгнала Деда Мороза перед Старым Новым годом

Мужчинам не понравилось поведение праздничного гостя
Лев Истомин
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Охрана не разрешила Деду Морозу делать снимки с детьми. Фото: скрин с видеоОхрана не разрешила Деду Морозу делать снимки с детьми. Фото: скрин с видео
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В Екатеринбурге 12 января произошел скандал с участием Деда Мороза и охранников парка им. Маяковского. В роли сказочного героя в субботу в парке выступал аниматор Сергей Сиренко. Охрана объекта считает, что мужчина нарушал правила внутреннего распорядка, потому что фоторграфировался с детьми. Однако гость свое поведение нарушением не считает, уверяя, что не брал денег за свои услуги.

В воскресенье, 13 января, обиженный Дед Мороз намерен обратиться в администрацию парка с жалобой на действия охранников.

Деда Мороза выгнали из ЦПКиО.Обиженный гость снял на камеру своих обидчиков. Видео: Сергей Сиренко

- Гуляю, значит, гуляю, общаюсь с детьми, фотографирую, с Новым годом поздравляю. Тут подходит ко мне охранник, говорит, мол, давай-ка, Дедушка, на выход, - рассказывает Сергей Сиренко.

Охранники, по словам аниматора, в ответ на возмущения заявили, что в парке нельзя фотографироваться с детьми.

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