«А я сяду в кабриолет»: футболисты ФК «Урал» сняли на Кипре клип для Успенской

Екатеринбургские спортсмены из футбольного клуба «Урал» сняли небольшой видеоклип под саундтрек песни «Кабриолет» Любови Успенской. Запись игроки ФК выложили в аккаунте клуба в Twitter.

Поводом для съемок ролика стал сломавшийся автобус, который должен был довезти футболистов с игрового поля до отеля на Кипре. В результате до конечной точки игроки вынуждены были добираться в кузове пикапа. Этот процесс спортсмены и сняли под песню эстрадной певицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/686007" frameborder="0"></iframe> ФК "Урал" снимает клип для Любви Успенской.Игроки команды не растерялись в сложной ситуации. Фото: страница ФК "Урал" в ВКонтакте

Пользователи Сети активно обсуждают неожиданное решение уральских футболистов. Так, часть комментаторов предложила игрокам ФК «Урал» и вовсе пройтись пешком, чтобы не засорять интернет дутыми сенсациями. Другие же напротив оценили юмор гостей из Екатеринбурга, подчеркнув, что спортсмены из России легко находят выход в сложных ситуациях.