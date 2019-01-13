2019-01-13T08:58:17+03:00
Спорт

«А я сяду в кабриолет»: футболисты ФК «Урал» сняли на Кипре клип для Успенской

Всему виной - сломавшийся автобус
Лев Истомин
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Футболисты не растерялись в сложной ситуации. Фото: скрин с видеоФутболисты не растерялись в сложной ситуации. Фото: скрин с видео
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Екатеринбургские спортсмены из футбольного клуба «Урал» сняли небольшой видеоклип под саундтрек песни «Кабриолет» Любови Успенской. Запись игроки ФК выложили в аккаунте клуба в Twitter.

Поводом для съемок ролика стал сломавшийся автобус, который должен был довезти футболистов с игрового поля до отеля на Кипре. В результате до конечной точки игроки вынуждены были добираться в кузове пикапа. Этот процесс спортсмены и сняли под песню эстрадной певицы.

ФК "Урал" снимает клип для Любви Успенской.Игроки команды не растерялись в сложной ситуации. Фото: страница ФК "Урал" в ВКонтакте

Пользователи Сети активно обсуждают неожиданное решение уральских футболистов. Так, часть комментаторов предложила игрокам ФК «Урал» и вовсе пройтись пешком, чтобы не засорять интернет дутыми сенсациями. Другие же напротив оценили юмор гостей из Екатеринбурга, подчеркнув, что спортсмены из России легко находят выход в сложных ситуациях.

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