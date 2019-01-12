Субботним вечером в небе над Екатеринбургом появится красивая пара - Марс и Луна

Сегодня вечером можно будет полюбоваться красивым зрелищем. По всей стране на небе рядом с луной можно будет разглядеть Марс - желто-красную точку, которая отличается от звезд особенной яркостью.

- Чтобы разглядеть Марс, достаточно посмотреть на луну и чуть севернее, то есть выше ее, будет находится он, - рассказывает Владилен Санакоев, инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ. - Он находится буквально в 16-ти лунных дисков от Луны, то есть расположен довольно близко. Правда, летом Марс был более ярким, но сейчас его тоже легко отличить от обычной звезды. И именно сегодня Марс будет ближе всего к луне в этом месяце.

Так будет выглядеть это явление Фото: Календарь астрономических явлений на УралеФото: Соцсети

А на следующей неделе произойдет еще более интересное событие. Каждое утро можно будет наблюдать целый парад планет. Венера, Луна, Юпитер и Сатурн выстроятся в ряд над горизонтом уральского региона. 17 января Венера и Юпитер будут находиться вблизи яркой звезды Антерес. Потом 22 января в 8 часов утра они сойдутся ближе друг к другу, а это самые яркие планеты на небе.

- И 31 января к этой паре еще присоединится Луна, оказавшись посередине между ними, , - рассказывает Владилен Санакоев. - И у самого горизонта можно будет увидеть, как появляется планета Сатурн. Все эти небесные объекты будут находиться в южно-восточной части неба очень низко над горизонтом. Если вытянуть руку, сжав в кулак, и мизинец положить на горизонт, то большой палец будет указывать, на какой высоте планеты будут располагаться над землей. Они будут виднеться где-то над верхушками деревьев.

Парад планет на Урале пройдет в конце января Фото: Календарь астрономических явлений на УралеФото: Соцсети

Уральский астроном добавил, что очень низко, поэтому лучше наблюдать за явлением с открытого места или высокого здания.