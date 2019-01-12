В Екатеринбурге пройдет заседание по делу уральского бизнесмена из «списка Титова»

В понедельник 14 января в 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга начинается слушание дела бывшего уральского депутата и бизнесмена Сергея Капчука. Уголовное дело на бизнесмена было заведено по статье 159 УК РФ «Мошенничество» еще в 2000-х. Дело в том, что в далеком 1997 году Сергей занимал должность заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, а по сути вел дела Росселя в столице.

За это свердловские власти выделили ему служебную трехкомнатную квартиру в Москве, которая позже оказалась переписана на супругу Капчука и в скором времени продана. В начале 2000-х на депутата завели уголовное дело за присвоение денежных средств от продажи служебного жилья. Сергей посчитал, что ему ничего не остается, как скрыться, ведь в справедливость российских судов того времени он не верил. Сам Капчук уверяет, что ничего не крал и вернул деньги 15 лет назад.

В понедельник пройдут сразу два судебных заседания по делу КапчукаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Так совпало, что в понедельникв 14:00 в Ленинском суде также пройдет финальное заседание по доказательствам фабрикации моего дела уже бывшим полковником Тимофеевым, - рассказывает Сергей Капчук. - Слушания публичные, будут снимать журналисты федеральных каналов «Россия 24», «Первый» и другие.

Кроме того, Сергей Капчук, находящийся 12-м в «списке Титова», добавил, что его защитник Владимир Ряховский передал Владимиру Владимировичу Путину на очередном заседании Совета по правам человека его обращение.

- Я написал Президенту о заказе ОПГ Уралмаш, фабрикации моего дела и признаках коррупции в команде Росселя, вскрывшихся в нем, - уточнил Капчук.

Сергей Капчук обратился к Путину с просьбой заняться его деломФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что Сергей Капчук вернулся в Екатеринбург еще в августе 2018 года. До этого 13 лет он жил в Арабских Эмиратах, Омане и Англии. После дела Скрипаля, развернувшегося в Великобритании, беглый уральский предприниматель покинул страну, опасаясь слежки британских спецслужб.

Укрывался во Франции, Хорватии, где и отправился в посольство России и попросил президента, чтобы ему разрешили вернуться на родину. Так Сергей Капчук стал первым бизнесменом из «списка Титова», который приехал в Россию после долгих лет заграничных скитаний.

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