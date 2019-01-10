2019-01-10T15:47:07+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге бывший полицейский зарезал любовницу и поджег квартиру

Мужчина нанес 27 ударов ножом и заявил, что слышал голоса
Олег Галимов
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Скорее всего шизофреника отправят на принудительное лечениеСкорее всего шизофреника отправят на принудительное лечениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будут судить бывшего оперуполномоченного ОП № 15, майора полиции Андрея Козлова (имена изменены – прим.ред.). Его обвиняют в убийстве 31-летней сожительницы Екатерины.

Козлов начинал работать в качестве участкового, но позже стал оперуполномоченным. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Козлов начинал работать в качестве участкового, но позже стал оперуполномоченным. Фото: УМВД по Екатеринбургу

По словам источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, за несколько лет до трагедии мужчина был уволен со службы после того, как у него диагностировали шизофрению. Со временем психическое расстройство перешло в хроническую стадию, что не могло не отразиться на жизни окружающих.

Все произошло в ночь на 28 августа прошлого года в квартире пятого этажа дома № 6 на улице Кузнечной. Примерно в 03:00 Козлов схватил кухонный нож и 27 раз ударил возлюбленную по голове, шее, туловищу и рукам. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Он уже не осознавал, что делает, - рассказал источник «КП». – На допросе и вовсе заявил, что слышал голоса. Его знает половина Уралмаша, так службу он начинал в качестве участкового.

Через три часа после убийства экс-полицейский решил поджечь свое жилище, а труп вытащил на улицу и бросил у входа в подъезд. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных.

Дом, в котором произошло убийство. Фото: Google maps

Дом, в котором произошло убийство. Фото: Google maps

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь за 5 минут, но когда поняли, что предшествовало возгоранию, сразу же позвонили в полицию. Андрею Козлову предъявили обвинение по статье «Убийство», а следствие будет просить суд отправить шизофреника на принудительное лечение. Именно поэтому заседание пройдет в закрытом режиме.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области и региональном полицейском главке заявили, что прокомментируют случившееся только после приговора.

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