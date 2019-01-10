«Чудеса случаются»: гроссмейстер Карякин прилетел в Екатеринбург, чтобы сыграть в шахматы со школьником из уральской глубинки

Каждый из нас в детстве писал письмо Деду Морозу в надежде найти заветный подарок под елкой 31 декабря. Сегодня большинство ждет дорогие игрушки и гаджеты, но для кого-то настоящим счастьем была бы встреча с кумиром.

После восьми лет увлечения шахматами для 15-летнего школьника из Карпинска Игоря Гасса примером для подражания мог стать только один человек – гроссмейстер Сергей Карякин. Мальчик уже успел стать чемпионом всего северного округа и хотел попробовать силы с вице-чемпионом мира.

Юноша отправил заявку на сайте Российского движения школьников и именно его письмо отобрали на федеральном уровне.

Игорь хорошо играл, но допустил ошибку на 22 ходеФото: Александр ИСАКОВ

Как только о мечте парнишки узнал свердловский губернатор – к делу подключилась областная федерация шахмат. В декабре Карякин узнал о приглашении в Екатеринбург и с радостью согласился провести мастер-класс для поклонника.

- Мне всегда нравился стиль игры Карякина, - делится Игорь Гасс. – Он потрясающе продумывает каждый ход. Прекрасно помню, как в 2016 году по ночам следил за его партией с Магнусом Карлсеном. Надеюсь, в будущем мы еще не раз встретимся за доской.

Сыграть партию с лучшим шахматистом России посчастливилось и юной жительнице Екатеринбурга Леи Гарифуллной. Совсем недавно она стала чемпионкой мира среди женщин до 14 лет, а на взрослом мундиале заняла восьмое место.

- Сергей – супершахматист! Он поздравил меня и в шутку попросил потренировать. Надеюсь, когда-нибудь я смогу также быстро размышлять во время игры как он.

ШАНСОВ ОБЫГРАТЬ КУМИРА НЕ БЫЛО

По приезду в Екатеринбург гроссмейстеру предстоял сеанс одновременной игры сразу с двенадцатью оппонентами, первым из которых, разумеется, был Игорь. Карякин играл белыми фигурами и тратил на ход у каждой доски по 5-7 секунд.

Все происходящее для него было лишь легкой разминкой и небывалым испытанием для соперников. Уже после игры Сергей признается, что обычно ему приходится 20-30 человек сразу и ходить по кругу больше десяти километров.

- Тут только Карякин и играет, остальные фигуры для красоты двигают, - прошептал кто-то из зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/685651" frameborder="0"></iframe> Шахматист Сергей Карякин прилетел в Екатеринбург и сыграл с поклонниками.Олег Галимов

Мальчик держался уверенно и был крайне спокоен, а каждый ход своего именитого соперника он записывал на бумаге - как и делают профессионалы. Единственной интригой было, как долго он сможет сдерживать натиск и справляться с давлением.

На 22-ом ходу Игорь допустил ошибку в защите, оставил открытым ферзя, а Карякин сразу конем объявил шах с неизбежным матом. Нашему герою ничего не оставалось, как признать поражение и пожать руки победителю.

Это именно тот редкий случай, когда проигрыш мотивирует работать больше, чем очередная победа. После игры Сергей объяснил поклоннику на его ошибки и пожелал удачи в их любимом виде спорта.

В 2020 году Карякин вновь будет бороться за титул чемпиона мираФото: Александр ИСАКОВ

- Игорь хорошо играл, у него есть талант и предрасположенность к шахматам, - отметил после партии Карякин. – Шансов победить у него не было, но если он проведет работу над ошибками, то сумеет в будущем сыграть вничью. Я рад, что сумел исполнить его мечту, к тому же давно хотел посетить Екатеринбург.

СПРАВКА «КП»

Настоящий «шахматный бум» в России начался после победы Карякина в турнире претендентов в 2016 году, которая позволила ему побороться за корону чемпиона мира. Партия из 12 матчей против норвежца Магнуса Карлсена закончилась вничью, но в тай-брейке россиянин уступил. В 2020 году Сергей вновь примет участие в отборе и приложит все усилия, чтобы отобрать титул у принципиального соперника. Примечательно, что ранее Сергей выступал в составе свердловского клуба «Малахит», но ни разу не бывал на Среднем Урале