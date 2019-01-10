В Екатеринбурге ищут лжеминера, угрожавшего взорвать жилую пятиэтажку

В уральской столице разыскивают лжеминера, который угрожал взорвать жилую многоэтажку в районе ЖБИ. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что собирается поднять в воздух дом на Рассветной, 3. После этого неизвестный «признался», что чуть ранее убил двоих людей.

По названному адресу немедленно выехали полицейские, пожарные, спасатели и медики. Однако на месте, к счастью, все оказалось тихо и спокойно.

- Взрывное устройство не было найдено, как и тела двух якобы убитых людей. Тем не менее сейчас сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ проводят весь комплекс необходимых мер в полном объеме, - прокомментировал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Положительные подвижки у сыщиков уже имеются. Подробности этой криминальной истории сообщу после ее завершения.