2019-01-10T11:29:01+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут лжеминера, угрожавшего взорвать жилую пятиэтажку

Неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что вот-вот взлетит на воздух один из домов на ЖБИ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
На месте, к счастью, все оказалось тихо и спокойноНа месте, к счастью, все оказалось тихо и спокойноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральской столице разыскивают лжеминера, который угрожал взорвать жилую многоэтажку в районе ЖБИ. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что собирается поднять в воздух дом на Рассветной, 3. После этого неизвестный «признался», что чуть ранее убил двоих людей.

По названному адресу немедленно выехали полицейские, пожарные, спасатели и медики. Однако на месте, к счастью, все оказалось тихо и спокойно.

- Взрывное устройство не было найдено, как и тела двух якобы убитых людей. Тем не менее сейчас сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ проводят весь комплекс необходимых мер в полном объеме, - прокомментировал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Положительные подвижки у сыщиков уже имеются. Подробности этой криминальной истории сообщу после ее завершения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов
На Урале в 26 раз пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок»
Волейбольная «Уралочка» всухую разгромила на домашнем паркете «Ленинградку»
В новогодние праздники свердловские гаишники поймали 400 пьяных водителей
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей
В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти запертых коз, собак и кота
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка