2018-12-28T10:41:58+03:00
Общество

Старшеклассникам помогут выбрать специальность и разобраться в тонкостях поступления в вуз

12 и 13 января в Уральском федеральном университете пройдут Дни открытых дверей
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УрФУ по праву считается одним из лучших вузов страныУрФУ по праву считается одним из лучших вузов страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последние дни зимних каникул Уральский федеральный университет проведет дни открытых дверей для будущих абитуриентов. В выходные, 12 и 13 января, желающих узнать университет поближе ждет насыщенная программа. Зарегистрироваться на событие можно на официальном сайте УрФУ.

Фото: пресс-служба УрФУ

Фото: пресс-служба УрФУ

Определитесь со специальностью

Первый день будет посвящен инженерным и естественным наукам, математике и информационным технологиям. Во второй день гостям представят информацию о социогуманитарных науках, экономике и управлении.

В оба дня с 10:00 до 16:00 будут доступны информационные стенды, на которых сотрудники институтов расскажут об интересующих направлениях. Специалисты помогут подобрать подходящие программы исходя из набора ЕГЭ и интересов абитуриента.

«Такие консультации окажутся очень полезными тем, кто хочет сравнить несколько направлений. На стендах подробно расскажут об изучаемых предметах, познакомят с преподавателями и возможностями трудоустройства», — поделились организаторы.

В 2019 году УрФУ предлагает 6142 бюджетных места в бакалавриате, специалитете и магистратуре на все формы обучения.

Презентация УрФУ.Яркий университет для ярких людей

Узнайте о тонкостях поступления

12 и 13 января в 11:00 и 14:00 состоятся презентации возможностей крупнейшего федерального университета страны и встречи с представителями центра нового приема. Эксперты расскажут об основных датах приемной кампании 2019 года, порядке и способах подачи документов и ответят на вопросы.

«Мы расскажем о возможности поступить в УрФУ без экзаменов или получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Такую возможность, в частности, дает олимпиада школьников «Изумруд», регистрация на участие в которой открыта до 28 февраля», — говорит директор центра нового приема УрФУ Юлия Воронцова.

Также университет поощряет школьников, получивших аттестат с отличием. Он принесет три балла в копилку индивидуальных достижений. А в этом году УрФУ стал первым вузом, который поощрит отличников акции «Тотальный диктант» — они получат один дополнительный балл. Всего за индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов.

Познакомьтесь с университетом

Погрузиться в студенчество можно даже за полгода до поступления. Свои возможности представят студенческие организации УрФУ. Активисты покажут, как в университете занимаются спортом, творчеством, познакомят с самыми яркими проектами и подарят призы активным участникам.

Фото: фотоклуб УрФУ

Фото: фотоклуб УрФУ

На днях открытых дверей ждут и родителей. Выпускникам вуза представится возможность увидеть, как меняется университет, посетить музейно-выставочный комплекс и поностальгировать о студенческих годах.

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