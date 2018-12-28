В Зауралье полицейские спасли пассажиров автобуса в Екатеринбург, сломавшегося в мороз на трассе

В Курганской области полицейские пришли на помощь 28 пассажирам автобуса, которые ехали из Казахстана в Екатеринбург. Водитель позвонил в дежурную часть и сообщил, что транспортное средство заглохло на между Макушино и поселком Лебяжье.

- Из строя вышло электрооборудование, поэтому неосвещенный автобус с людьми стоял на пустынной трассе в полной темноте, - рассказали в ГУ МВД региона. - Учитывая, что ночью в Зауралье в отдельных районах температура опускалась до минус сорока градусов, дежурной частью незамедлительно на место был направлен ближайший наряд дорожно-патрульной службы и сообщено экстренным службам.

На помощь замерзающим выехали инспектор ДПС лейтенант полиции Антон Базанов и стажер Алексей Савельев. Обнаружив на дороге автобус, полицейские сообщили спасателям его точное местонахождение. Обогреть весь салон не представлялось возможным.

Учитывая непростую ситуацию, полицейские приняли решение заводить по несколько человек в служебный автомобиль, давая таким образом людям хоть немного побыть в тепле. При этом сами полицейские все время находились на улице.

Благодаря вовремя оказанной помощи, никто из пассажиров не пострадал.