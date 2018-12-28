2018-12-28T10:41:58+03:00
Экономика

Детская железная дорога в Екатеринбурге в каникулы будет работать ежедневно

Юные железнодорожники приглашают на шоу-программу
Поделиться:
Детская железная дорога работает круглый годДетская железная дорога работает круглый годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге (единственная малая магистраль, работающая круглый год) подготовила для горожан специальную новогоднюю программу.

В дни школьных каникул с 29 декабря по 8 января ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского переходит на ежедневный режим работы и приглашает горожан и гостей Екатеринбурга совершить увлекательную поездку на поезде по заснеженному парку. Первый состав отправляется в рейс в 11:00, последний – в 18:28.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

30 декабря в здании вокзала ДЖД Дед Мороз, Снегурочка и герои любимых сказок будут водить с маленькими посетителями праздничный хоровод вокруг елки. Ребят ждут различные яркие новогодние представления, интерактивные игры и веселые конкурсы. Шоу-программа стартует в 15:30.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

А с 1 по 8 января для удобства посетителей праздничные мероприятия будут начинаться каждый день в одно и то же время. Так, в 11:30 ребята смогут отправиться в путешествие на поезде в компании озорных Снеговиков. Сразу после веселого рейса в 12:00 в здании вокзала ДЖД будет начинаться развлекательная программа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале прокуратура помогла получить зарплату сокращенным сотрудникам бумажной фабрики
Дело экс-архитектора Первоуральска, обвиняемого в коррупции, направлено в суд
В Екатеринбурге досрочно сдали первую очередь ЖК «Макаровский»
В Полевском прокуратура заставила мэрию отремонтировать 12 дорог
В Екатеринбурге задержали двоих братьев, подозреваемых в краже дорогих иномарок
Дубль два: в аэропорту «Кольцово» приземлился борт прямого рейса из Челябинска
На ЕКАДе, врезавшись в такси и фуру, погиб водитель Nissan
В Екатеринбурге трамвай переехал вазовскую «десятку»
За бесценок: в Екатеринбурге пустят с молотка детский санаторий
Глава Среднеуральска ушел с поста перед Новым годом
Из-за сильных снегопадов ГИБДД выступила с экстренным предупреждением для водителей и пешеходов
Екатеринбург встал в 10-бальные пробки
Дед Мороз за рулем троллейбуса возит пассажиров по Екатеринбургу
В Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 15-летнего гимназиста
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле построят экотехнопарки
В Екатеринбурге ОПГ получила 6,8 миллиона страховых за инсценированные ДТП
Уральцы стали меньше жаловаться областным депутатам
В Екатеринбурге отменят еще два автобусных маршрута
В будущем году Свердловской области пообещали 10 фельдшерских пунктов
В Каменске-Уральском под суд пойдет виновник ДТП, погубивший двух человек