Детская железная дорога в Екатеринбурге в каникулы будет работать ежедневно

Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге (единственная малая магистраль, работающая круглый год) подготовила для горожан специальную новогоднюю программу.

В дни школьных каникул с 29 декабря по 8 января ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского переходит на ежедневный режим работы и приглашает горожан и гостей Екатеринбурга совершить увлекательную поездку на поезде по заснеженному парку. Первый состав отправляется в рейс в 11:00, последний – в 18:28.

Фото: пресс-служба СвЖД

30 декабря в здании вокзала ДЖД Дед Мороз, Снегурочка и герои любимых сказок будут водить с маленькими посетителями праздничный хоровод вокруг елки. Ребят ждут различные яркие новогодние представления, интерактивные игры и веселые конкурсы. Шоу-программа стартует в 15:30.

Фото: пресс-служба СвЖД

А с 1 по 8 января для удобства посетителей праздничные мероприятия будут начинаться каждый день в одно и то же время. Так, в 11:30 ребята смогут отправиться в путешествие на поезде в компании озорных Снеговиков. Сразу после веселого рейса в 12:00 в здании вокзала ДЖД будет начинаться развлекательная программа.