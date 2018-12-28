ВИЗ-Сталь рассказала о трудовых династиях с помощью технологии дополненной реальности

Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) запустила интерактивный проект о заводских династиях с общим трудовым стажем более 100 лет не менее чем в третьем поколении.

В цехе холодной прокатки и заводоуправлении установлены информационные баннеры с QR-кодом. С помощью технологии дополненной реальности они рассказывают о визовских семьях, для которых передавать традиции завода и преданность делу металлургии из поколения в поколение – не громкие слова, а семейная традиция.

В настоящее время трудовых династий на предприятии около 30-ти. 428 лет составляет стаж работы на ВИЗе и ВИЗ-Стали представителей семьи Манаковых-Фролягиных. Более 400 лет отдали заводу Кабалины-Щипановы. 325 лет положила в общую трудовую копилку династия Кашеваровых- Ивановых.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Интерактивный проект стал завершением корпоративного конкурса «Трудовая династия», посвященного юбилеям уходящего года – 20-летию ВИЗ-Стали и 45-летию цеха холодной прокатки. В течение нескольких месяцев заводчане собирали истории своих семей, работавших в разное время на ВИЗе и ВИЗ-Стали.

Для заслуженных визовских семей предприятие организовало праздник трудовой славы. В торжественной обстановке им вручили паспорта династий и памятные подарки. Вместе с заводчанами поздравления принимали их дети и внуки, которые, возможно, пойдут по стопам своих отцов, дедов и прадедов.

Видео о заводских династиях можно посмотреть по ссылке.