«Дай прикурить?»: стало известно из-за чего убили 18-летнюю девушку в селе Воронцовка под Краснотурьинском

В новогодние каникулы жителей Краснотурьинска шокировало жестокое убийство 18-летней Марии Ивановой (имя изменено - Ред.). Девушка возвращалась домой после свидания. Молодой человек проводил Машу до остановки, посадил в автобус. После влюбленные мило болтали по телефону, пока у Маши не разрядился мобильный… А потом девушка пропала. Ее изуродованное тело поисковики нашли только на следующий день. Маша не дошла до дома буквально 150 метров.

ПРЕСТУПНИКУ ПОМОГАЛИ

- Наша девочка даже на высоких каблуках занимала первые места на соревнованиях по бегу, - вздыхает мама Марии Наталья. – В тот вечер дочка была в кроссовках. Но не смогла убежать. До последнего сражалась с убийцей, царапая ему лицо.

По словам женщины, Маша вышла из автобуса и пошла в сторону своего дома, на улицу Октябрьская. Идя по проезжей части, с девушкой поравнялся незнакомец и спросил: «Нет ли у тебя закурить?». Маша ответила, что не курит, тогда случайный собеседник вытащил нож. Одной рукой он зажал испуганной девочке рот, а второй приставил нож к горлу. Душегуб протащил Машу несколько десятков метров. А когда понял, что его могут увидеть случайные прохожие, позвонил друзьям. Те подъехали на автомобиле ВАЗ темного цвета и отвезли трясущуюся девочку к бане, где работал преступник. Там же позднее поисковый отряд найдет тело девушки.

До автобуса Машу проводил ее молодой человек, но дальше она поехала одна. Фото: vk.com

БЫЛ БОЛЕН

После убийства мужчина даже не пытался скрыться. Он как ни чем не бывало, отправился на свою съемную квартиру. Когда утром он вышел из подъезда, то соседи заметили, что все его лицо расцарапано. У погибшей девушки были длинные ногти.

- Когда мы хоронили нашу дочь, на ее лице были ссадины, как будто ее сбили машиной. У нее были гематомы в височной части и в нижней части скулы. Все кисти Аделины были исцарапаны. Дочурка дала ему сильный отпор. На предплечьях никаких повреждений не было, - подытоживает Наталья.

Убивший девочку 32-летний мужчина нелегально работал банщиком в деревенской сауне. Как удалось узнать, мужчина был болен шизофренией, находился на принудительном лечении и уже был судим за изнасилование. Кроме того, четыре года назад мужчину судили за грабеж.

Похороны Марии уже прошли. У нее осталось много друзей и подруг. А следователи до сих не комментируют произошедшее, даже после задержания преступника.