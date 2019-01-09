2019-01-09T18:06:45+03:00
Общество

«Нужно ремонтировать вагоны»: проезд в метро Екатеринбурга обещают повысить до 32 рублей

Со следующего года больше десяти составов нельзя будет использовать, так как они устареют
Данил СВЕЧКОВ
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Сотрудники мэрии Екатеринбурга лично испытали модернизированный состав в метро.Сотрудники мэрии Екатеринбурга лично испытали модернизированный состав в метро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проезд в метро Екатеринбурга может подорожать на 4 рубля. Правда, повышение НДС, которым в последнее время всех пугают, тут ни при чем. И убыточность нашего метрополитена тоже не имеет к этому никакого отношения. Просто вагоны у нас под землей ездят старые, выпущенные еще в советских 1988-1989 годах. Срок эксплуатации у них почти закончился. И если срочно эти вагоны не обновить, то по закону со следующего года ездить они уже не смогут. А чтобы модернизировать их нужны деньги.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский осмотрел городской метрополитен.Алексей БУЛАТОВ

– Новый состав стоит 240 миллионов рублей, как большой детский садик, – объясняет Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Мы купили 30 лет назад 11 составов. Срок их эксплуатации вышел. Сейчас мы либо покупаем 11 новых, либо примерно за 40% стоимости нового состава ремонтируем то, что сегодня есть и тем самым продлеваем срок их эксплуатации еще на 15 лет.

В мэрии решили не тратить деньги на покупку новых составов, которые прослужат дольше 30 лет, так как не отрицают, что через 15 лет технологии могут измениться так сильно, что современные вагоны будут уже не актуальны.

Один из двух составов, который уже прошел модернизацию, сотрудникам депо придется еще доводить до ума. На линию он выйдет лишь через полторы недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из двух составов, который уже прошел модернизацию, сотрудникам депо придется еще доводить до ума. На линию он выйдет лишь через полторы недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В этом году мы планируем на модернизацию отправить семь составов, еще четыре уйдут в 2020 году, – поясняет Андрей Панаиотиди, директор Екатеринбургского метрополитена.

Два состава уже отремонтировали. Сделали это два разных предприятия. Они полностью заменили интерьеры. Поставили антивандальные сиденья, оборудовали место для инвалидов-колясочников. Внутренние стены теперь отделаны стеклопластиком. Новая система вентиляции пропускает воздух сверху вниз, а не с одного конца вагона в другой. Также обновленный состав может похвастаться противопожарной системой, которая сама находит огонь и сама его тушит.

Модернизация составов продлит срок их службы на 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модернизация составов продлит срок их службы на 15 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Основной элемент каждого вагона это кузов, – объясняет Андрей Панаиотиди. – Он состоит из балок, часть которых во время модернизации была заменена, а часть усилена. В самом кузове были вырезаны и заменены места, которые подверглись коррозии. Также камеры наблюдения есть теперь не только в салоне, но и в кабине машиниста.

В кабинах модернизированных составов будет установлена камера, чтобы следить за работой машиниста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кабинах модернизированных составов будет установлена камера, чтобы следить за работой машиниста.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, лишь один из двух обновленных составов отправится в четверг на линию. Качество работ, проведенных во втором, не устроило ни метрополитен, ни мэрию.

– Здесь все висит: провода, прокладки… Сальники «потеют», – отметил Александр Высокинский. – Мы заказали модернизацию у двух производителей, чтобы выбрать, с кем работать дальше, потому что цены у них примерно одинаковые.

Состав, качество которого не устроило Екатеринбург в ближайшие полторы недели сотрудники метрополитена будут доводить до ума своими руками и только потом он тронется в путь. Первое время оба состава будут ездить по так называемому «короткому маршруту».

– Это 3-4 полных круга в метро, – рассказывает Андрей Панаиотиди. – Их надо постепенно вводить в эксплуатацию, смотреть все ли в порядке.

Рабочие полностью поменяли интерьеры вагонов. Теперь они сделаны из стеклопластика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие полностью поменяли интерьеры вагонов. Теперь они сделаны из стеклопластика.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы такими же стали и другие вагоны, отжившие свое, жителям Екатеринбурга придется раскошелиться. В итоге проезд в метро может подорожать на 4 рубля. В мэрии и метрополитене это называют инвестиционной программой. Продлится она до 2027 года. Если ее примут, то следующие несколько лет платить за проезд в метро мы будем не 28 рублей, как сейчас, а 32.

– Мы сейчас в переговорах с областным министерством транспорта, – рассказывает Александр Высокинский. – Но надбавка будет не 10 рублей точно, и не 5. Все в пределах 3-4 рублей. На эти деньги можно обновить весь парк. Если инвестиционная надбавка будет утверждена, то мы пойдем опережающими темпами – просто возьмем кредит на модернизацию составов, и потом уже будет рассчитываться по нему.

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