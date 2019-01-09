«Впервые в России»: жрец из Екатеринбурга избежал судимости после декриминализации статьи за репосты

В конце прошлого года Владимир Путин принял закон о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Говоря простым языком, поблажки коснулись тех, кому грозил срок за лайки и репосты в Интернете.

Одним из таких счастливчиков стал и лидер объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге - жрец Владимир Серга (в миру - Владимир Майнуленко). Уральского язычника обвиняли в экстремизме за репосты в «ВКонтакте» за 2016 год.

Владимир Серга и его последователи. Фото: соцсети

Тогда Майнуленко перепостил на свою страницу высказывания жреца Богумила II, а следователи и вовсе посчитали, что преступный замысел появился еще за шесть лет до этого, когда Серга зарегистрировался в социальной сети. Лидер язычников с Урала был шокирован предъявленному обвинению и уже давно пожалел, что вообще делал репосты.

Кроме того жрец уверен, что силовики решили возбудить против него дело после обращения членов Нижнесергинского православного прихода. По словам Серги, Они всегда выражали недовольство от соседства с его православным капищем на территории природного парка «Оленьи ручьи».

Владимир сообщил членам общины об уголовном деле против себя 1 августа 2018 года. Фото: соцсети

- Суд прекратил уголовное дело языческого жреца Владимира Мануйленко по ч. 1 ст. 282 УК РФ в связи с декриминализацией. Впервые в России, - написал в Facebook адвокат язычника Алексей Бушмаков. - Подзащитный не согласен с постановлением, поэтому Защита будет его обжаловать!

До декременализации статьи Мйнуленко грозило до 5 лет колонии.