Водителю Honda, сбившему в центре Екатеринбурга трех человек, продлили арест

В первый рабочий день 2019 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест 50-летнему Владимиру Пузыреву. Мужчина «прославился» на весь город, после того как сбил на перекрестке Фурманова – 8 Марта трех человек.

Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Водитель сбил трех человек и протаранил светофор. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Срок содержания под стражей обвиняемого продлен до 13 апреля 2019 года, по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, в т.ч., проведение ряда экспертиз, - отметили в СУ СКР.

После аварии Пузырев заявил, что его подрезали на дороге, а сам он перепутал педали тормоза и газа. На высокой скорости он сбил 30-летнего горожанина Андрея Медведева, а затем под колеса внедорожника попала молодая мама Екатерина Норицына и ее двухлетний сын. Всем пострадавшим предстоит долгий курс реабилитации.

Екатерина и ее сын уже пришли в сознание. Фото: Павел Норицын

Также нам удалось пообщаться с женой «гонщика» Ириной Пузыревой. Тогда женщина молила о прощении, но была убеждена, что ее мужу стало плохо. Известно, что у обвиняемого есть взрослая дочь и сын-студент, а также маленькая внучка.

До этого Пузырев уже становился виновником аварии, после которой его лишили прав в августе прошлого года. В материалах дела Верх-Исетского суда значится наличие у Владимира заболевания, при котором нельзя садиться за руль в течение всей жизни. По словам источника «КП» в правоохранительных органах, речь идет об эпилепсии.

На суде Пузырев не признал винуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу же после аварии водителя задержали, его обвиняют в покушении на убийство троих человек.

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