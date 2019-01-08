«Автомобилист» пропустил шесть безответных шайб от СКА и упустил возможность досрочно выйти в плей-офф

Пока вся страна радуется последнему праздничному выходному хоккеисты «Автомобилиста» и питерского СКА выявляли сильнейшего в Екатеринбурге. Хозяевам льда требовалось набрать всего одно очко, чтобы досрочно оформить выход в плей-офф.

«Автомобилист» выиграл шесть из семи последних матчей, но все же уступил в три очка ЦСКА лидерство в общей таблице. В последнем матче подопечные Андрея Мартемьянова обыграли «Трактор» (2:0), голкипер Якуб Коварж оформил шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.

Но и СКА приехал к лидеру Востока после разгромной победы над «Йокеритом» (4:1), которая стала пятой кряду, хотя как не вспомнить, что последние три игры в уральской столице «армейцы» проиграли.

Эту игру хоккеисты «Автомобилиста» запомнят надолго. Фото:пресс-служба ХК «Автомобилист»

Уже под занавес 4-ой минуты счет классным броском открыл нападающий гостей Сергей Плотников. Ответ «Автомобилиста», как выясниться позже, не последует до самой финальной сирены. Единственным чем запомнились «шоферы», так это двухминутным штрафом Дениса Бодрова на 11-ой минуте.

Удвоить преимущество под занавес первого периода СКА удалось стараниями Андрея Кузьменко, армеец не оставил шансов Коваржу в очередной раз выручить свою команду.

Во второй двадцатиминутке «армейцы» продолжили демонстрировать подавляющее преимущество во владении шайбой и сумели довести счет до разгромного. На 24-й минуте Никита Гусев получил пас на левом фланге и беспрепятственно поразил дальний угол ворот. Мало кто ожидал такой безвольной игры от «Автомобилиста».

Последний период был больше похож, как говорится, на избиение младенцев. Первый же удар по воротам Коваржа оказался результативным – отличился Наиль Якупов. На этом матч для именитого вратаря был окончен, его сменил Андрей Макаров

Не успели гости отойти от очередного удара, как меньше чем через минуту счет уже стал 0-5. Капитан СКА Евгений Кетов буквально внес шайбу в ворота, расстреляв Макарова с считанных сантиметров. Последний «гвоздь в крышку гроба» «Автомобилиста» вколотил Артем Земченок и установил окончательный счет матча 0-6.

Фото: Фото:пресс-служба ХК СКА

Следующую игру «Автомобилист» проведет на выезде 11 янвая против «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а 10-го числа СКА отправится в гости к ярославскому «Локомотиву».