2019-01-08T09:11:30+03:00
Звезды

Липницкая похвасталась дорогими подарками от Плющенко и Рудковской

Фотографию кошелька от Louis Veitton она выложила в Instagram
Олег Галимов
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Липницкая запомнилась всей стране выступлением на Олимпиаде в СочиЛипницкая запомнилась всей стране выступлением на Олимпиаде в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фигуристка из Екатеринбурга Юлия Липницкая давно завершила спортивную карьеру, но продолжает поддерживать дружеские отношения с Евгением Плющенко и продюсером Яной Рудковской.

Подарком от пары на Новый год и Рождество Липницкая похвасталась в Instagram.

Подписчики оценили дорогой подарок. Фото: Instagram

Подписчики оценили дорогой подарок. Фото: Instagram

- Юлия, с Новым годом и Рождеством! Спасибо за прекрасную работу! Яна и Евгений – говорится в письме к подарку.

Рудковская и Плющенко подарили кошелек от французского дома моды Louis Vuitton, а также аксессуар, похожий на платок. На лицевой стороне инициалы J.L.

Липницкая стала настоящим открытием Олимпийских игр в Сочи, где взяла золото в командном зачете, однако уже через три года Юлия объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Это стало настоящим шоком для ее близких и фанатов.

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