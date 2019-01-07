«Он указал место, куда выкинул нож»: на Урале поймали убийцу 18-летней девушки из Воронцовки

Преступление, которое привело в ужас весь Краснотурьинск, раскрыто. Полиции и следователям удалось найти человека, который убил 18-летнюю Марию Иванову (имя и фамилия имзенены, - Прим.Ред). Вечером 3 января девушка возвращалась домой в Воронцовку со свидания с любимым человеком. Молодой человек посадил девушку в автобус. Потом они созванивались, пока Маша ехала. А потом у девушки разрядился телефон. На следующий день ее тело нашли в лесу в 150 метрах от дома. Кто-то убил ее. Сегодня, 7 января, правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого.

- Подозреваемый был установлен и задержан сыщиками уголовного розыска, в прямом смысле этого слова, «по горячи следам», - сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Задержанным оказался 32-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Тело девушки нашли в лесу 4 января. Фото: страница героя публикации в соцсети

Сейчас сотрудники полиции проверяют, не имеет ли он отношения к другим преступлениям, совершенным на территории Краснотурьинска.

- Под бременем собранных доказательств задержанный дал признательные показания, при этом в ходе проверки показаний на месте он указал место, где было совершено убийство девушки, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Кроме того, фигурант указал место, куда выкинул нож, и впоследствии, в ходе осмотра места происшествия, нож был найден и изъят.

Задержанному уже предъявили обвинение по статье «убийство». За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, суд уже определил ему меру пресечения. До 4 марта мужчина пробудет в СИЗО. Причина, по которой 32-летний мужчина убил 18-летнюю девушку следователи сейчас выясняют.