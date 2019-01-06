Свердловчанин, выигравший в лотерею полмиллиарда, скрывается от организаторов розыгрыша

Житель Свердловской области, выигравший 500 миллионов рублей по лотерейному билету, не спешит забирать свой выигрыш. Везунчик как в воду канул, и так и не вышел на связь с организаторами.

- Уже написано много новостей об этом. На выигрышном билете есть номера , куда надо звонить в случае победы. Но звонков не было. С чем это может быть связано?, - задаются риторическим вопросом организаторы лотереи.

Свердловчанин стал мультимиллионером, победив в лотерее под Новый год. В первый день 2019 года игра «Русское лото» определила победителей. И оказалось, что один из выигрышных билетов куплен в Свердловской области. Имя счастливчика не раскрывается.