2019-01-06T20:10:07+03:00
Общество

Свердловчанин, выигравший в лотерею полмиллиарда, скрывается от организаторов розыгрыша

Представители «Русского лото» сбились с ног в поисках любимца Фортуны
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Счастливчик не спешит забирать выигрышСчастливчик не спешит забирать выигрышФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Житель Свердловской области, выигравший 500 миллионов рублей по лотерейному билету, не спешит забирать свой выигрыш. Везунчик как в воду канул, и так и не вышел на связь с организаторами.

- Уже написано много новостей об этом. На выигрышном билете есть номера , куда надо звонить в случае победы. Но звонков не было. С чем это может быть связано?, - задаются риторическим вопросом организаторы лотереи.

Свердловчанин стал мультимиллионером, победив в лотерее под Новый год. В первый день 2019 года игра «Русское лото» определила победителей. И оказалось, что один из выигрышных билетов куплен в Свердловской области. Имя счастливчика не раскрывается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Свердловская автоледи устроила ДТП с 47 потерпевшими
Екатеринбуржцы «засветились» на льду во имя безопасности на дорогах
В Верхней Пышме заложили первый камень храма в честь всех родителей
Под Нижним Тагилом сгорели дом и машина
Екатеринбургскую остановку «Дом кино» перенесли из-за транспортной реформы
От удара заполыхала машина: в Екатеринбурге за вечер произошло два серьезных ДТП
Обеспечивать безопасность Рождества в Свердловской области будут 300 спасателей
Осужденному из Камышлова пытались передать наркотики в черносливе
Сотрудники ГАИ проверяют автобусы, перевозящие детей
Правительство Свердловской области поможет семье школьницы, которая поехала на Кремлевскую елку и умерла
В Екатеринбурге вернули холодную воду в дома на Ботанике
История продолжается: на мосту в Екатеринбурге снова появился указатель логова местных черепашек-ниндзя