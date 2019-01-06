Трое погибших: на свердловской трассе произошла жуткая авария

На севере Свердловской области 6 января жуткая авария унесла жизни трех человек. Машина KIA Rio столкнулась с Peugeot 3008 под Ивделем. Удар был настолько сильным, что загорелся двигатель корейского автомобиля.

В итоге три человека, ехавшие в KIA погибли. По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, жертвами ДТП стали 25 - летний парень и его жена-ровесница, а также 52-летняя мама водителя.

Фото: предоставлено очевидцем

Выжила лишь 13-летняя пассажирка злополучного автомобиля. Девочку спешно госпитализировали.

Находившиеся в Peugeot четыре человека - семья из Югорска - остались живы. У водителя — мужчины 1980 года рождения, его супруги 1978 года рождения и двух дочерей 2001 года рождения медики констатировали сотрясение головного мозга, переломы ключиц и тупые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

- На время работы МЧС дорога была перекрыта в оба направления. В данный момент трасса работает в штатном режиме. По итогам проверки полиция Ивделя примет процессуальное решение. Пока стражи порядка работают в полиции и опрашивают выживших, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: предоставлено очевидцем

Отметим, что в новогодние праздники в Свердловской области и Екатеринбурге участились случаи аварий. Только за вчерашний день в уральской столице произошло несколько ДТП.