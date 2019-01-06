2019-01-06T14:08:22+03:00
Туризм

Драка МС без цензуры: в Екатеринбурге пройдут рэп–баттлы

В барной обстановке в центре города схлестнутся пять пар исполнителей
Павел ПИВОВАРОВ
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В городе крепнет рэп-тусовка. Фото: официальный паблик мероприятия в соцсети "Вконтакте"В городе крепнет рэп-тусовка. Фото: официальный паблик мероприятия в соцсети "Вконтакте"
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Третья столица русского рока начинает вмещать в себя и рэп-андеграунд. В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к крупным баттлам MC. В рамках ивента артисты будут зачитывать под различные ритмы рифмованные речитативы. Пять противостояний пройдут в семь вечера 26 января в баре NAPARE на улице Малышева.

В этот раз в рамках турнира 10 MC будут раскачивать толпу и на языке рэпа, «рвать на битах» (максимально выкладываться на сцене под музыку). Лишь один участник каждой из пяти пар выйдет победителем и пройдёт в следующий этап.

Баттлы проводятся исключительно в популярном формате bpm. Участники читают свои раунды под биты в диапазоне от 120 до 170 ударов в минуту. Победит, тот, кто вызовет восторг на лице публики своими рифмами и подачей.

Фото: официальный паблик мероприятия в соцсети "Вконтакте"

Фото: официальный паблик мероприятия в соцсети "Вконтакте"

Всё баттлы рассудят опытные рэперы и организаторы хип-хоп фестивалей. При этом голос толпы тоже учитывается и порой играет важную роль при выборе победителя. Организаторами выступает URAL GRIME CLUB.

- Это будет уже третий ивент с момента открытия площадки в июне прошлого года. На баттлах цензура будет отсутствовать. Но все в пределах закона. Тот же экстремизм недопустим, - рассказал журналисту «Комсомолки» организатор мероприятия Андрей Борзенков.

Оргкомитет баттлов искренне верит в то, что данный проект раскроет новые таланты в рэпе и добавит мастерства действующим исполнителям.

Все новости о культурных развлечених в Екатеринбурге - на сайте "Афиша-КП".

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