Рождество 2019 в Екатеринбурге: благотворительные вечера, соревнование на сноуборде и концерт танцующего оркестра

Казалось бы, новогодние каникулы уже близятся к концу и скоро наступит время, когда придется покинуть мягкий диван, оторваться от оливье и отправиться на работу или учебу. Но не стоит забывать о светлом празднике - Рождестве Христовом, который православные жители страны отмечают с 6 на 7 января. Но одними богослужениями празднование Рождества в уральской столице не ограничивается. Подробнее о рождественских мероприятиях, от традиционных до самых необычных, вам расскажет «Комсомолка».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, МЕДОВЫЕ ВЗВАРЫ И ВЕРТЕПЫ

Свято-Троицкий кафедральный собор

Адрес: Розы Люксембург, 57

6 января, 23:30 - Божественная литургия

7 января,16:00 горожане - Рождественская вечерня

6 и 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе пройдут праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Александро-Невский храм Ново-Тихвинского монастыря

Адрес: улица Зеленая Роща, 1

5 января, 16:00 – вечернее богослужение Рождественского Сочельника;

6 января, 9:00 – утреннее богослужение Сочельника;

Ночь с 6 на 7 января, 00:00 – Рождественское всенощное бдение и литургия;

7 января, 8:30 – повторная литургия

Главное богослужение архиепископ Кирилл традиционно проведет в Свято-Троицком собореФото: Алексей БУЛАТОВ

В монастыре вовсю готовятся праздновать Рождество Христово. Церковнослужители приглашают всех интересующихся праздником посетить храм в предрождественские дни. Здесь вам ответят на множество вопросов, связанных с этим священным днем. Например, можно узнать, как раньше праздновали Рождество на Руси. 5 и 6 января с 12:00 до 18:00 в монастырской чайной, рядом с храмом святого Александра Невского, будут угощать всех желающих ароматным вкусным сбитнем или, иначе, медовым взваром.

4 января в 12:00 в Ново-Тихвинском монастыре каждый своими глазами увидит, как создавать домашний вертеп на Рождество и сможет повторить в родном жилище. В Александро-Невском храме Ново-Тихвинского монастыря можно будет застать удивительное зрелище - как будут раскачивать хорос - большую люстру в форме круга с большим количеством свечей и цветных лампад.

Подведение итогов XIII Международного Рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

7 января

Адрес: улица Толмачева, 34

19 команд лучших ледовых скульпторов России приехали в Екатеринбург со всех краев нашей необъятной родины, чтобы смастерить рождественскую сказку у Храма-на-Крови. Ледовые скульптуры посвящены как сакральным, православным темам, так и литературным: в честь 130-летия великой Анны Ахматовой и 250-летия легендарного баснописца Ивана Крылова. С Северского водоема завезли 150 кубометров льда для создания ледовых шедевров. 7 января днем на площадке у Храма-на-Крови озвучат имена лучших скульпторов. Всех участников будет радовать уральский казачий ансамбль «Багренье», их колядки и лихие казачьи напевы разгорячат вас в самый морозный рождественский вечер!

В храмы сегодня и завтра придут десятки тысяч верующихФото: Алексей БУЛАТОВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ, ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА И НАРОДНЫЕ ИГРЫ

«Рождество Христово в Доме Романовых»

Даты проведения: 8-10 января в 13:00, 15:00, 17:00

Адрес: улица Царская, 8

Вход: по пригласительным билетам, заявки по телефону - 8 (343) 371-71-67

В рождественские праздники духовно-просветительский центр «Царский» откроет свои двери для учеников 7-11 классов уже в четвертый раз. На благотворительном вечере гостей ждет знакомство с обычаями празднования Рождества в дворянских и крестьянских семьях, живших в Царской России. Детский фольклорный ансамбль «Сылышки» удивит юных зрителей историчным Рождественским вертепом. Талантливая пианистка Олега Каюмова порадует школьников живым исполнением музыкальных композиций, словно на аристократическом балу прошлых столетий. И так же, как и в те времена, ребятам удастся поиграть в задорные салонные и народные игры. Кроме того им предстоит выучить старинный танец «Улица» и проявить свои знания в викторине. И конечно, праздник не обойдется без подарков.

«Ёлки в доме Тупиковой»

Даты проведения: 6-9 января, 11:00, 14:30, 18:00

Адрес: Дом Актера, улица 8 Марта, 8

Стоимость благотворительного взноса (вместо покупки билета): 5500 рублей - на взрослого и ребенка

Новогодние и рождественские вечера в старинном особняке полны аристократизма и добрых традиций прошлого. Гости ёлки будто очутятся в России конца XIX века и на себе познают, какие добрые и забавные были игры и развлечения в те времена. А еще приглашенных будет ждать живая музыка, праздничный стол, сказка о крошке Ангеле, памятное семейное фото в ретростиле, подарки от Деда Мороза, красавица ёлка и поздравления хозяйки бала Евгении Григорьевны Тупиковой. У вас также будет возможность подготовить рождественский сюрприз для прекрасной дамы. А еще вы сможете поддержать её фамильную усадьбу - выделить пожертвование, после чего и получите пригласительный.

Череда праздников в Екатеринбурге продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль «Мудрое сердце»

Дата проведения: 13 января, 12:00

Адрес: переулок Университетский, 7

В Уральском государственном горном университете юных зрителей ждут организаторы из Воскресной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря. Гостей святого христианского праздника ждет красивая рождественская елка, дружеское чаепитие и спектакль для школьников «Мудрое сердце». Сюжет этой нравоучительной истории рассказывает о том, как мальчик Иван очутился в сказке, где ждали его невероятные приключения и сложные испытания. Но победить главному герою предстоит не в кулачной битве, а в собственной душе.

Спектакль «Приключения Герды»

Дата проведения: 20 января, 13:00

Адрес: улица Бабушкина, 2

Телефон для справок: +7 (982) 627-09-12

Добрая сказка Ганса Христиана Андерсона известна каждому ребенку чуть ли не с пеленок. Добрая и поучительная история в исполнении воспитанников театральной студии «Родина» при воскресной школе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше. Увлекательный православный спектакль «Приключения Герды» покажет юным зрителям, как важно сохранять свет в душе при любых трудностях, а если тяжело и вы попали в тупик, то не нужно бояться просить о божией помощи.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ И ДЕРЕВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ

Концерт оркестра «УралБэнд»

Дата проведения: 7 января, 18:00

Адрес: ЦК Урал, улица Студенческая, 3

Цена билета: 700-900 рублей

В Рождество уральцев ожидает грандиозное выступление танцующего оркестра под руководством гениального дирижера Александра Павлова. Талантливый коллектив дважды попал в книгу рекордов Гиннеса - за исполнение марша на лыжах во время спринтерской гонки и за гимн FIFA, который «УралБэнд» сыграл в составе 600 музыкантов. А теперь оркестр подготовил для слушателей душевную программу - они исполнят близкие сердцу новогодние, а также рождественские песни. А споют знакомые каждому слова вокалисты из детского хора. Будет волшебно!

Горожан приглашают покататься на сноубордахФото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт уральского народного хора

Дата проведения: 7 января, 17:00

Адрес: проспект Космонавтов, 23

Цена билета: 500 рублей

В уральском центре народного искусства артисты знаменитого Уральского русского народного хора познакомят зрителей с традициями рождественских деревенских гуляний. На сцене они воссоздадут задорные пляски, веселые песни, которые сотни лет назад звучали на улицах русских селений. Гости праздника смогут увидеть яркие народные костюмы и услышат родные сердцу звуки гармони.

СПОРТИВНОЕ РОЖДЕСТВО: КАТАНИЕ С ГОР И СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГУ

Лыжные гонки на Ежовой горе

Дата проведения: 6 января, 13:00

Адрес: 90 километров от Екатеринбурга, на северо-западе от Кировграда

Если за все новогодние каникулы вам так и не удалось выбраться на природу, но вы все еще мечтаете сделать зимние праздники незабываемыми, то отдых в горнолыжном комплексе - идеальный вариант. В честь Нового года и Рождества на ГК «Ежовая» пройдут веселые соревнования среди сноубордистов и лыжников. Но если вы не уверены в своих силах, то можно попытать удачу в спортивном зачете на минилыжах. Регистрация для всех желающих начнется в 12:00 регистрация в кафе «Тюбетейка». Болельщикам тоже не будет скучно - весь день на площадке будет звучать задорная музыка, пройдут конкурсы и розыгрыши отличных призов - ски-пасс, полёты на аэротрубе, подарки от спортивного магазина, сертификаты в Хаски-город. Будет полезно и весело!

Соревнования по легкой атлетике «Рождественские Старты»

Время проведения: 7 января 10:00-14:00

Место проведения: Екатеринбург, улица Ткачей 11, спортивный комплекс «Луч»

Жители Екатеринбурга любят активный отдыхФото: Алексей БУЛАТОВ

Если за новогодние праздники вы устали от просмотра Голубых огоньков и старых добрых советских фильмов, то почему бы не отправиться на спортивную арену, где пройдут зрелищные Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские Старты». Они проводятся в уральской столице уже 28 раз. В этом году ожидается порядка 200 спортсменов. Они будут соревноваться в 12 видах легкой атлетики: спринт 60 метров, дистанции с барьерами от 500 до 3000 метров и прыжки в высоту у мужчин, в которых примет участие олимпийский чемпион Европы и Мира Иван Ухов. Он является одним из 12 спортсменов в мире, который в своем активе прыжки выше 2, 40 метров и выше. Но одним легендарным спортсменов состав участников «Рождественских Стартов» не ограничится. Где же еще вживую получится увидеть легендарных легкоатлетов современности?

Где отдохнуть в Екатеринбурге в праздники? Подробнее на сайте "Афиша-КП".