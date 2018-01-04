2019-01-04T12:59:58+03:00
Общество

«Правила, написанные кровью»: в Свердловском МЧС рассказали, как нельзя кататься на тюбингах

Семь полезных советов
Екатерина САЛТЫКОВА
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"Паровозиком" кататься очень опасно"Паровозиком" кататься очень опасноФото: Евгения ГУСЕВА
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Одно из любимых зимних развлечений – это катание на тюбинге. Более привычное для нас название – «на бубликах». Это, когда ты на надувной шине несешься с горки. Весело, дешево и очень небезопасно. «Бублик» развивает до 40км/час. И это при полном отсутствии тормозов…

- При такой скорости любое препятствие на горе станет чрезвычайно опасным. Поэтому мы рекомендуем придерживаться определенных правил во время катания, - рекомендуют в свердловском МЧС. - Тюбинг – прекрасное зимнее развлечение, если подходить к нему с головой. Стоит помнить, что все правила так или иначе «написаны кровью». Если Вы не хотите пополнить печальную статистику и стать пациентом травмпункта, не стоит забывать о безопасности.

Кататься на тюбинге лучше только на специально оборудованных трассах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кататься на тюбинге лучше только на специально оборудованных трассах.Фото: Евгения ГУСЕВА

1. Прежде чем скатиться с горы, не поленитесь – пройдите склон пешком. Посмотрите, чтобы на пути не было ям, горок, деревьев и других препятствий. Нередко случается, что катающиеся получают серьезные травмы именно при столкновении с деревом. Катайтесь на специально оборудованных трассах.

2. Катайтесь только сидя! Посадочное место должно быть достаточно широким. А расстояние от земли до ног должно быть около 10 см. При скольжении ноги не должны касаться земли, а голову лучше чуть наклонить вперед. Обращайте внимание на такую характеристику, как максимальный допустимый вес, и не превышайте его. Руками необходимо крепко держаться за ручки, чтобы не вылететь с тюбинга.

3. Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с другом. Если одна из «ватрушек» перевернется, остальные поступят точно таким же образом. В такой «куче» вам вряд ли удастся избежать травм.

4. Следите, чтобы на вашем пути не было других катающихся.

5. Запрещено привязывать сноутюбы к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям.

6. Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

7. Перед каждым катанием проверяйте состояние ватрушки.

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