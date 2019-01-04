На Урале в аварии с лесовозом погиб отец с двумя маленькими детьми

Страшное ДТП произошло на 50-м километре трассы Николо-Павловское – Алапаевское под Нижним Тагилом. Водитель лесовоза «Freightliner» на повороте потерял управления. Его прицеп занесло и вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехали «ВАЗ 2112», «Киа Рио» и «Ниссан».Самый сильный удар пришелся на отечественный автомобиль, в котором ехала семья из трех человек.

ВАЗ настолько помяло, что пришлось вызывать спасателей, которые извлекали пострадавших из покореженного автомобиля. Однако из четверых человек в живых осталась только одна женщина.

- В результате столкновения 34-летний водитель ВАЗа, а также находящиеся в машине его 50-летняя теща и двое шестимесячных сыновей получили несовместимые с жизнью травмы, - говорит руководитель прусс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - Остаться в живых удалось супруге водителя — 33-летней матери детей. Она была срочно госпитализирована в больницу Нижнего Тагила, где врачи борются за ее жизнь. В других машинах пострадавших и погибших нет.

Сотрудники ГИБДД проверили водителя лесовоза на состояние алкогольного опьянения. Мужчина ехал за рулем трезвый.