Новый год в стиле гоп-стоп: журналистку из Екатеринбурга ограбили в Камбоджи, подрезав ее мопед

Для одних новогодняя ночь - это время исполнения желаний, для других - шанс устроить праздник живота, а для журналистки из Екатеринбурга она стала вторым днем рождения.

Не желая мерзнуть на Урале, Анастасия вместе с подругой отправилась на каникулы в теплые края Камбоджи. Обосновались уралочки в Сиануквиле - популярном пляжном курорте на берегу моря. Сам Новый год было решено отпраздновать на вечеринке в джунглях, куда Анастасия с подругой поехали, арендовав мопед.

- Когда вдоволь наплясались, решили поехать домой спать. Прыгнули на байк и тихонько покатились. За рулём была я, потому что из увеселительных напитков употребляла только колу, - рассказывает Настя. - Катили медленно, зная, что в это время на дороге могут быть весёлые водители. Хотя вокруг не было ни души.

Но неспешная езда вдруг превратилась в гонки на выживание, а девушки словно оказались в американском боевике с погонями. Из темноты рядом вдруг "вырос" второй байк, который начал бортовать мопед девушек.

Незнакомцев интересовал их рюкзак. Дёрнув первый раз, сорвать портфель злоумышленники не сумели. Тогда они дернули во второй, с такой силой, что у рюкзака оторвались лямки, а девушки, потеряв рановесие улетели в кювет.

- Эти двое выследили нас с вечеринки, потому что между местом вечеринки и там, где мы жили, населенных пунктов нет. Ехали они с выключенными фарами, потому мы их и не увидели, - вспоминает Анастасия. - Помню ехидную улыбку одного из тех парней. Помню шум, треск, наши крики. Помню, как через меня полетела подруга. Помню, как я не могла вытащить из-под байка ногу. Помню несколько секунд молчания. Помню как мы потом повторяли друг другу мантру: «Ты жива? У тебя что-нибудь сломано?», «Ты жива? У тебя что-нибудь сломано?».

Девушкам повезло - они отделались испугом, вывихами и ссадинами. В больницу туристки обратились только за тем, чтобы промыть раны. Остальное лечение в Камбоджи очень дорогое. Забинтовав раны, девчонки написали заявление в полицию, после чего продолжили отпуск. Но теперь уже точно знают, как обезопасить себя в следующий раз.

- Если вы водите байк, обязательно убирайте сумки в багажник, - дает совет туристам уралочка. - И надевайте шлемы, они нам очень помогли.