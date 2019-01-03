Раскидали шипы и навалили бревен: на Балтыме второй год подряд сорваны соревнования по автогонкам

В Свердловской области второй год подряд оказываются сорваны соревнования по автогонкам на озере Балтым. Сегодня выход на ледовую трассу, расположенную на террритории базы отдыха «Лесная сказка», оказался перекрыт. Как рассказали организаторы гонок, утром к автодрому приехал Камаз и завалил береговую линию бревнами. Чуть позже на Балтым приехали два автомобиля лесничества.

Фото: Платон Маматов

- Охранять эти брёвна прислали каких-то мутных типов на старой грязной «девятке». Интересно, что охранников наняло какое-то «Регион Лес». Что это за контора, и на каком основании она содействует противозаконным и антиобщественным действиям? - возмущаются спортсмены.

Кроме самих гонок, запланированных на 3 января, отменились и детские тренировки по картингу. Спортсмены показывали документы, разрешающие им проводить соревнования, но бумаги никого не интересовали.

Фото: Платон Маматов

- Автодром работает на законных основаниях. Есть договор аренды акватории Балтыма, там всё прописано чётко и недвусмысленно. Несмотря на это, чиновники протаскивают какие-то незаконные постановления и присылают к нам то казаков, то чоповцев, то егерей из лесничества. Мы их филькины грамоты успешно опротестовываем в судах, но на это уходит уйма времени. Минприроды своей цели добилось - работа автодрома парализована второй сезон подряд. Свердловский автоспорт опять несёт серьёзные потери, - говорит организатор автогонок Максим Ченцов.

Спортсмены также рассказали, что ради срыва гонок «доброжелатели» рассыпают на поворотах гоночных трасс заточенные и камуфлированные шипы.

Противостояние между чиновниками и спортсменами началось в начале прошлого года. Тогда за несколько минут до соревнований к трассе на Балтыме съехались представители Минприроды, полицейские и казаки. В итоге гонка оказалась сорванной, а доступ на лед закрыт.

Несколько месяцев спортсмены обивали пороги всевозможных инстанций и в итоге добились своего. Свердловской областной суд признал запрет гонок незаконным.

Однако за несколько дней до Нового года министерство снова выдало распоряжение о запрете выезда на лед.