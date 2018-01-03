Куда пойти с ребенком в новогодние каникулы в Екатеринбурге: пещера Хозяйки Медной горы и Усадьба Деда Мороза

Новый год - волшебное время для маленьких и взрослых, ведь именно в зимние каникулы можно отдохнуть всей семьей. Сходить на праздничное представление или выбраться на улицу и вспомнить старые добрые зимние забавы - покататься на лыжах, коньках или спуститься на тюбинге с горы. К счастью, в таком большом городе как Екатеринбург таких развлечений хоть отбавляй. О самых интересных и необычных из них вам расскажет Комсомолка.

ВОТ КАЧУСЬ Я В САНКАХ ПО ГОРЕ КРУТОЙ

Горки на Площади 1905 года

В самом центре Екатеринбурга открыли ледовый городок, посвященный сказам уральского писателя Павла Петровича Бажова. Прямо посреди города впервые за много лет поставили живую 21-метровую ель и еще несколько елочек поменьше. Вырос настоящий волшебный лес с героями любимых детских сказок. Но помимо елок, ледяных фигур и лабиринтов, здесь установили целых семь горок и пять из них - для детей разных возрастов. Кататься на них - бесплатно. А вот скат с больших горок стоит 50 рублей. Есть в ледовом городке и необычная горка-чаша "Таюткино зеркальце", которая так приглянулась малышам.

В Ледовом городке на Площади 1905 года для гостей построили семь горок разного размераФото: Алексей БУЛАТОВ

Горка в Парке Маяковского

Адрес: Мичурина, 230

Расписание: 11:00 до 20:00

В ЦПКиО можно прокатиться на высокой 13-метровой горке и маленьким, и взрослым. Один спуск стоит 50 рублей, абонемент на 5 спусков — 200 рублей. Будут в парке горки и поменьше — для малышей. Они бесплатные. Также в парке есть другие аттракционы, праздничные программы и ледовый каток. Но больше всего детворе нравится в гостях у Деда Мороза в его усадьбе. Добрый волшебник уже открыл свои двери и готов встретиться с каждым ребенком, угостить его любимыми лакомствами и провести экскурсию по тропе сказок. Интерактивная программа с будет проходить не каждый день - только 22, 23 и 29 декабря, а также 2-8, 12-13 января с 11:00 до 19:00 малышам удастся повидать Снегурочку и Деда Мороза.

Горка в Радуга парке

Адрес: Екатеринбург, Репина, 94

Расписание: 10:00-22:00

Как же весело с ветерком прокатиться с крутой горы! И сделать это можно в Радуга парк, где также есть каток, новогодняя елка, аттракционы и колесо обозрения. Пластиковое покрытие трассы для тюбингов позволяет кататься даже летом, но особенно это место становится популярным с наступлением холодов. В пункте проката можно взять бублик за 400 рублей на полчаса, и утеплиться перед катанием в удобной раздевалке. Дальше на крутую горку вам поможет забраться подъемник, за который вас прицепит работник парка. Ну а забравшись, смело спускайтесь назад. Скорость немыслимая, ветер свищет в ушах, но это того стоит! Также в Радуга парке есть обычная горка для катания на ледянках - она бесплатная.

Семейный отдых в загородном клубе «Белая лошадь»

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Расписание: ежедневно без перерывов и выходных

В «Белой лошади» можно покататься не только на белогривых коняшках, ездовых собаках и даже северных оленях, но и скатиться с горки на бублике и санках. Прокат тюбинга - 250 рублей за час. Есть и снежная горка для катания на ледянках. Любителям экстрима понравится катание на банане, прицепленном к снегоходу. Есть здесь и большой каток с красавицей-елкой. Для тех, кто любит спокойные прогулки и чистый воздух, приятным времяпрепровождением будет катание на беговых лыжах в лесу. А если замерзнете, то согреться можно в ресторане. При желании можно остаться на ночь в одном из домиков. Малыши останутся в восторге от местного контактного зоопарка.

Фото: сайт клуба "Белая лошадь"

Каникулы в парке отдыха «Карасики» на Шарташе

Адрес: Екатеринбург, улица Отдыха, 111 / 1

Расписание: воскресенье-четверг — с 10:00 до 21:00, пятница-суббота — с 10:00 до 22:00

Не так далеко от центра уральской столицы в парке «Каменные палатки» на озере Шарташ есть сказочное кафе «Карасики». Здесь можно не только вкусно поесть, но и взять на прокат ледянки и тюбинги. Стоимость аренды ватрушки обойдется вам за 200 рублей в час. А катание на горках абсолютно бесплатно. Длина большой горки составляет сорок метров. При этом она еще довольно высокая, от основания до окончания ледяного покрытия — 15 метров. Есть еще две горки поменьше для детей младшего возраста и самых маленьких. А после веселого катания и игр на морозе малыши смогут согреться и передохнуть в детской комнате кафе. Там есть много настольных игр и мультфильмов.

Развлечения на горнолыжном курорте «Уктус»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зимняя 27

Расписание: вторник — с 11:00 до 22:00, среда-пятница — с 11:00 до 23:00, суббота — с 10:00 до 23:00, воскресенье — с 10:00 до 22:00

Помимо катания на горных лыжах и сноуборде, здесь есть менее травмоопасное развлечение — спуск на тюбинге. Просто мечта для детей да и для взрослых, желающих вспомнить детство. Цена проката бублика - 350 рублей в час. На горнолыжном курорте есть одна трасса для ватрушек. Но катанием развлечения на «Уктусе» не ограничиваются. На горнолыжной базе есть парк аттракционов, питомник хаски и даже катание в санях. Если хочется скорости, то вам понравится катание на снегоходе и квадроцикле. Здесь можно перекусить в местном кафе, арендовать шатер и даже переночевать в отеле. Здесь также проходит обучение детей катанию на лыжах и сноуборде. Всей семьей можно пройтись по лесу на трассе для беговых лыж.

2 января гостей «Уктуса» с Новым годом поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Веселье начнется в 13:00 на площади около Елки. Поучаствуйте в новогодних стартах, сфотографируйтесь с Дедом Морозом и его лесными друзьями и, конечно, получите призы. 3 января в 12:00 пройдет бесплатное обучение катанию на лыжах и сноуборде. Для этого запишитесь на занятие по телефону: 8(343)3422422

Фото: uktus.ural.ski

ЛЕД, КОНЬКИ И ДЕТВОРА - НАЧИНАЕТСЯ ИГРА

Каток «Юность»

Адрес: улица Куйбышева, 32а

Цена входа: 100-150 рублей

Стоимость проката: 80-150 рублей

Расписание: понедельник-пятница: с 19:00 до 22:00, суббота: с 17:00 до 22:00, воскресенье: с 15:00 до 22:00. В праздничные дни 2-8 января каток открыт с 15:00 до 22:00

Этот огромный каток площадью 12000 квадратных метров расположился в самом центре города. Лёд здесь, словно зеркальная поверхность, гладкий, чистый и ровный. Днем здесь готовят будущих фигуристов, а вечером пускают на лед и любителей. Кататься на льду «Юности» весело и задорно - с 21 декабря по 13января здесь проходит увлекательное мероприятие для всей семьи МОРОЗGO. В рамках программы ребята играют с Дедом Морозом и лесными зверятами в догонялки, получают подарки и просто катаются под веселую музыку.

Каток «Исеть-парк»

Адрес: улица Бориса Ельцина, 6

Расписание: понедельник – четверг, воскресенье - с 9:00 до 21:00, в пятницу-субботу - с 9:00 до 23:00

Цена входа: 100 рублей за час - в будни, 150 рублей за час - в выходные.

Стоимость проката: 150 рублей за час - в будни и 200 рублей за час - в выходные

1 декабря в уральской столице открылся новый современный каток. В нем есть всё - подставки-опоры для малышей миньоны, ларек с горячими напитками и снэками и, самое главное, много красивых гирлянд. А ещё приятным бонусом на катке с 28 декабря по 9 января для подписчиков официальных групп ТНТ в соцсетях станет бесплатный прокат светящихся коньков. Если вы мечтали попасть на экраны телевизора, то у вас есть все шансы - на льду «Исеть-парка» будут работать операторы ТНТ. И каждый, кто будет особенно смотреться в кадре, может очутиться на федеральном канале. В Новый год мечты сбываются!

Возле Ельцин-центра впервые открыли гигантский катокФото: Алексей БУЛАТОВ

Каток в Радуга парке

Адрес: Екатеринбург, Репина, 94

Режим работы: с 10:00 до 20:30

Выход на лед: взрослый — 150 рублей (в будни с 10:00 до 18:00), 200 рублей (в будни с 18:00 до 20:30, выходные и праздники), детский — 100 и 150 рублей (аналогично).

Прокат коньков: 200 рублей в час

Радуга-парке каток находится на территории природного водоема. Здесь часто проводятся увлекательные мероприятия с тематическими программами, аниматорами и подарками для детей. В парке установлена большая елка с гирляндами и игрушками. Открытие катка прошло уже в конце ноября, так что вы смело можете отправиться проверить лед с друзьями или второй половиной. Если же у вас есть ребенок — прекрасно! В новогодние праздники на катке проходят мероприятия для малышей. С Дедом Морозом можно не только поводить хоровод, но и сфотографироваться. Иногда здесь проходят выступления профессиональных фигуристов. Вместе с ними можно покататься и вам, чтоб научиться у них сложным прыжкам и оборотам.

БУСЫ ПОВЕСИЛИ, ВСТАЛИ В ХОРОВОД

Новогодняя ёлка в Екатеринбург-ЭКСПО

Адрес: Бульвар ЭКСПО, 2

Расписание: 22 декабря-8 января с 10:00 до 20:00

В Новом году ребятам будет, чем заняться! Помимо традиционных зимних развлечений — катков, горок и представлений — малышей ждет увлекательная СуперЁлка в Екатеринбург-ЭКСПО. Она начнет работать 22 декабря и продлится аж до 8 января. Каждый день ёлка будет работать с 10:00 до 20:00. Тема и одновременно главные персонажи ёлки — супергерои, да не зарубежные, а наши — русские. Оттого специальным гостем станет герой, без которого не обходится ни одна сказка, — Баба-Яга.

Вход на ёлку с ледовым городком, горками, мастер-классами и конкурсами от Деда Мороза свободный, но главные представления всё же платные. Новогодний спектакль для детей старшего возраста «СуперБогатырь» пройдет 29-31 декабря в 11:00 и 16:00. Стоимость — от 490 рублей. А вот малышам понравится кукольное представление «Маша и Медведь». Детям от 0 лет вместе с родителями можно приобрести один билет на двоих за 649 рублей. Спектакли будут идти 29-31 декабря в 11:00, 13:30 и 16:00, а также с 1 по 8 января.

Новогодняя ёлка в Ельцин центре

Адрес: улица Бориса Ельцина, дом 3

Волшебный Новый год ждет малышей и детишек постарше в главном культурном и образовательном центре уральской столицы. Девочек и мальчиков ждет огромная нарядная ёлка и множество представлений от квестов до музыкальных спектаклей. Все новогодние каникулы ребята смогут веселиться не только у елки, но и на улице, играя в ледяном городке и катаясь с горок. Новогодний квест для детей старше шести лет «Полетели Ели!» пройдет 2-8 января в 10:30, 13:00, 16:00, 19:00. Стоимость билета на него - 1200 рублей. Маленьким зрителям покажут новогодний мюзикл «Первый Новый год». Он будет идти 2 января 12:00 и 15:00, 3-7 января 15:00. Цена билета - 1000 рублей.

Новогодние ёлки и квесты в Парке сказов

Адрес: поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1

Расписание детских программ: пятница-воскресенье, 12:00, 14:00, 16:00

В знаменитой резиденции уральского Деда Мороза каждые выходные проходит сразу две развлекательные программы. Новогодняя ёлка «Тайны волшебников» похожа на увлекательных квест — школьникам необходимо разгадать тайны волшебной звезды, которая, как назло, уснула. И если она не проснется, мир останется без чудес. А какой Новый год без волшебства? Маленькие гости отправятся в увлекательное путешествие, чтоб выведать все тайны и разбудить спящую звезду. Для этого им придется отгадать загадки Хозяйки Медной горы, пройти мастер-класс во Дворце Урала Мороза и, наконец, получить от него долгожданный подарок. Стоимость новогоднего квеста - 1460 рублей.

Программа для детей младшего возраста «Уральская ёлка» не менее увлекательна, ведь малышей ждут зимние забавы, хоровод и игры с героями Парка Сказов и, конечно, подарком от Урала Мороза. Стоимость программы - 500 рублей. Также в Парке сказов можно отметить всей семьей Новый год. Во Дворце Урала Мороза на первом этаже пройдет праздничное застолье, а на втором будут развлекаться дети с аниматорами и вкусными новогодними блюдами. Традиционно гостей ждет трансляция поздравления президента, а после хороводы у наряженной ёлки, бенгальские огни и веселье. Стоимость программы: 5 600 рублей — взрослый и 4 900 рублей — ребенок.

Фото: parkskazov.ru

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, СКАЗКИ, ИГРЫ И ХЛОПУШКИ

Новогодние елки в Уральском центре народного искусства

Адрес: проспект Космонавтов, 23

«Заяц, Лиса и новогодние чудеса»

Даты: 2-5 января в 10:00 и 16:00

Дети увидят добрый спектакль с любимыми сказочными героями. Встретить праздник вместе с зрителями придут задорные лесные звери, конечно же, с шутками, играми, песнями и плясками. Не забудут они прихватить с собой на новогоднюю елку и Деда Мороза со Снегурочкой. Каждого ребенка ждут неожиданные сюрпризы и хоровод возле зеленой красавицы-ёлки. Цена билета: 500 рублей

«Тайны новогодних планет»

Даты: 2-5 января 11:00 и 14:00

В начале представления ребят ждет увлекательный спектакль про космос. История про командующего летающим кораблем Сугроба Ивановича и отважного пилота Снежинку Веселинку понравится и маленьким, и взрослым. Всем гостям праздника предлагается пройти на борт космического корабля и отправиться навстречу приключениям очень редким рейсом «Екатеринбург – Новогодьево». Сколько фантастических, невероятных планет ждет вас впереди! А еще, конечно же, конкурсы, призы и новогодняя дискотека. Цена билета: 500 рублей

«Новогоднее путешествие в Лапландию» в цирке

Адрес: ул. 8 Марта, 43

Даты: 2-8 января, 12,13 января 13:00 и 17:00

Цена билета: от 900 до 2000 рублей (дети до трех лет при предоставлении свидетельства о рождении — бесплатно)

Уже не первое шоу в Екатеринбурге готовит «Королевский цирк» Гии Эрадзе. Артисты решили подарить городу настоящую сказку. С 22 декабря по 13 января вы сможете отправиться в новогоднее путешествие вместе с Принцессой в гости к Деду Морозу, который забыл пригласить юную красавицу на свой праздничный бал. Но нам ведь так хочется очутиться в сказочной Лапландии! Чтобы попасть во владения Деда Мороза, нужно пройти немало испытаний. По совету Феи-крёстной Принцессе нужно добыть новогоднюю Ёлочку и привезти её на праздничный бал. Но сделать это главной героине будет очень не просто...

Фото: Екатеринбургский цирк

Новогодние спектакли в Театре кукол

«Невероятное приключение в стране OZ» 6+

Адрес: Мамина-Сибиряка, 143

Даты: 2-7 января 11:00, 13:30, 16:00, 8 января 11:00

Цена билета: 550 рублей

Все ребята, наверное, слышали о сказочной стране OZ, которую придумал великий волшебник — писатель Лаймен Фрэнк Баум. Постановка в екатеринбургском Театре кукол станет продолжением его книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Вместе с Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком, Трусливым Львом и, конечно, храброй девочкой Дороти герои будут сражаться с коварной колдуньей Гингемой. Злая ведьма решила украсть у целой страны Новый год. Но будьте уверены, что у нее не выйдет, если все будут верить в добро и не дадут злу победить!