В Екатеринбурге в аварии погиб замначальника исправительной колонии

Спустя всего полчаса после полуночи, когда уже вступил в свои права 2019 год, трагически оборвалась жизнь Александра Савельева, подполковника внутренней службы, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе ФКУ ИК-2. Встретив Новый год в кругу семьи, Александр Николаевич поспешил вернуться на место несения службы, ведь в новогоднюю ночь он был ответственным по колонии.

- В половину первого ночи Александр Савельев, сидевший за рулем Renault Megane, торопился на место службы, - рассказывает подробности произошедшего Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. - Когда он подъехал к перекрестку Бебеля-Автомагистральная у дома № 184, то решил проскочить на мигающий зеленый, переходящий в желтый свет. Но не безрезультатно - врезался в Chevrolet Lacetti, ехавший на желтый сигнал светофора.

Медики не успели спасти жизнь Савельева Фото Азиз НазаровФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

От удара с Chevrolet пострадала водительская часть машины Савельева. Александр Николаевич получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте ДТП еще до того, как приехала «скорая помощь». На данный момент, ведется проверка. По ее результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

На месте проишествия были очевидцы. Они сняли видео и фото, многим эта трагедия омрачила праздник.

- Мы проезжали мимо, еще спецслужб не было, - вспоминает Надежда Кузьмина. - Это всё нас настолько удручило, что мы развернулись и поехали домой. Весь день мониторила, хотелось понять, что произошло. Мы видели труп. И это ужасно!