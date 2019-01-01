Бывший игрок ХК «Автомобилист» устроил пьяный дебош на борту самолета

Российский хоккеист и чемпион мира 2009 года Олег Сапрыкин 1 января устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи-Москва.

Выпивший лишнего спортсмен во время полета вел себя неподобающим образом. Он напал на бортпроводницу и устроил драку с пассажиром, из-за чего самолет в экстренном порядке посадили в аэропорту Воронежа.

По словам очевидцев, Сапрыкин грозился позвонить "знакомым из Москвы" и хамил задержавшим его полицейским. Теперь ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Отметим, что Олег Сапрыкин играл в составе хоккейной команды "Автомобилист" в Екатеринбурге на протяжении 2015 года. Уже в следующем году он завершил свою спортивную карьеру.

До этого Сапрыкин выступал в клубах КХЛ и играл в составе сборной России.