«С перебитой судьбой, но живые»: малыша, пострадавшего в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, оставили на Новый год в больнице

Двухлетний малыш, который вместе с мамой серьезно пострадал в ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, вместе с мамой Екатериной Норицыной встретил Новый год в больнице, здесь они пробудут все праздники.

- Встречаем Новый год в больнице. Домой нас не отпустили, там разные инфекции и другие риски. Лучше медленно выздоравливать, чем быстро праздновать. Самое главное, что вместе. Спустя полтора месяцуа встреча состоялась. С перебитой судьбой, но живые, - рассказал глава семьи Павел Норицын.

Сын Павла и Екатерины идет на поправку. Фото: Павел Норицын

Мужчина, который каждый день заботится о своей семье, в каждом своем сообщении благодарит врачей, которые спасли его близких, а также всех, кто молится за пострадавших.

Мама с малышом угодили под колеса кроссовера Honda CR-V этой осенью на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта. Сейчас мальчик сам ест и узнает близких.

Также в аварии получил серьезные травмы 30-летний Андрей Медведев, который первым принял на себя удар иномарки. У мужчины парализована левая часть тела. Врачи буквально собирали по кусочкам пострадавшего в ДТП.

Водитель внедорожника сбил трех человек на тротуаре. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Он пока не может сам стоять. К нормальной жизни, по прогнозам врачей, вернемся в лучшем случае через год, - рассказывает супруга Андрея.

Виновником аварии стал 50-летний Владимир Пузырев, у корого перед ДТП мог приключиться приступ эпилепсии. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Водитель Honda, сбивший в Екатеринбурге троих человек, с лета ездил без прав. Их отобрали из-за неврологического заболевания (Подробности)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (Подробности)