Бодрое утро: как пережить похмелье в Новый год

Новый год – праздник, который ждет каждый из нас. Это время, которое можно посвятить семье и друзьям. А также отдохнуть и вдоволь поесть за праздничным столом.

По заверениям врачей, именно новогоднему меню, в частности его «питейной» составляющей, нужно уделить особое внимание, чтобы праздники прошли без неприятных последствий для организма.

Специалисты советуют не налегать на алкоголь, а, если этого избежать не получается, то соблюдать несколько простых правил.

Первое, что нужно помнить: закусывайте после каждого тоста. Не налегайте на жирную пищу, которая вместе со спиртными напитками станет сильным стрессом для организма. Отдавайте предпочтение овощным салатам и легким закускам.

Второе, о чем следует помнить: не мешайте разные виды алкоголя. «Каламбур» из не сочетаемых видов даже в малых количествах можно испортить праздник и отравить организм. Если предпочитаете вино, то не стоит переходить на более крепкие напитки. Тут многим стоит обратить внимание на игристые напитки, которые по традиции выпивают после боя курантом. Именно шампанское может спутать карты и вызвать отравление и головную боль. Встретить полночь можно с бокалом сока – на утро спасибо себе скажете.

- Нужно больше двигаться, а не сидеть без перерыва за столом. Движение освобождает организм от лишней энергии и помогает быстрее усвоиться пище, - рассказывает главный врач Областной наркологической больницы в Екатеринбурге Антон Поддубный.

Если же на утро похмелье все-таки настигло вас, то важно пережить его без лишних последствий. Проветрите помещение, выпейте негазированной воды или сока. Сев за стол, сначала отдайте предпочтение бульону, овощам, чтобы не перегружать ослабевший организм. И дайте себе какое-то время отдохнуть от спиртного. Если же все-таки решили продолжить праздник – употребляйте только качественные напитки и не находитесь долго на холоде – для организма это дополнительный стресс, поэтому одевайтесь теплее.