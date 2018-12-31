Одевайтесь теплее: на Свердловскую область идет сильный ветер

Не самую праздничную погоду обещают уральцам в новогоднюю ночь. По прогнозу синоптиков 31 декабря ожидается усиление ветра до 25 м/с, в связи с этим региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

- Остерегайтесь нахождения рядом с незакреплёнными конструкциями, около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение слабозакреплкнных конструкций, льда и снега, - рассказывают в ведомстве. - Не рекомендуется прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям.

Не оставляйте включенной без присмотра новогоднюю иллюминацию, электрические гирлянды. При перепадах напряжения в электрической сети, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

- 30 и 31 декабря начнет подмораживать, но будет все равно тепло, температура будет до минус 13 градусов ночью, - рассказала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

После новогодней ночи в Свердловской области похолодает до минус 16 градусов. Существенных осадков не ожидается. К концу новогодних каникул подморозит – столбик термометра опустится до минус 23 градусов ночью.