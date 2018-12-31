Из Екатеринбурга в Магнитогорск на помощь пострадавшим при обрушении дома вылетели спасатели

Уральские отправились помогать своим челябинским коллегам, которые работают на месте ЧП в Магнитогорске. Сегодня посреди ночи в одной из многоэтажек взорвался бытовой газ. Из под завалов уже достали 16 человек – 4 из них погибли. Судьба около 80 человек по-прежнему остается неизвестной.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из Екатеринбурга в Магнитогорск вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся специалисты Уральского поисково-спасательного отряда и полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

- Аварийно-спасательные работы продолжаются. Для разбора завалов работает инженерная техника: 4 крана, 4 погрузчика, 6 самосвалов. На месте дежурят кареты скорой медицинской помощи, - отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На фотографиях с места трагедии видно, что к обрушившемуся дому приехал губернатор Борис Дубровский.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сообщается, что из-под завалов извлечены 16 человек, также проведена эвакуация жителей 6 и 8 подъездов.