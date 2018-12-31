Голы от чемпионов мира, серия побед «Автомобилиста» и конец эпохи Шипулина: спортивные итоги года на Урале

До Нового года остаются считанные часы, самое время вспомнить главные достижения уральских спортсменов за последние 12 месяцев.

БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ ИГРАЛИ НА «ЕКАТЕРИНБУРГ-АРЕНЕ»

Летом Екатеринбург принял четыре матча мундиаля, среди которых была и игра с участием будущих чемпионов мира – сборной Франции.

На «Екатеринбург Арене» забил и звездный нападающий ПСЖ Килиан МбаппеФото: Алексей БУЛАТОВ

В первом же поединке на зеленом поле сильнейшего выявляли соперники нашей команды по группе: команда Уругвая на последних минутах вырвала победу у египтян со счетом 1:0. Стоит напомнить, что ту игру посетил президент FIFA Джанни Инфантино.

Французы также смогли забить только один мяч соперникам из Перу, победный гол записал на свой счет Килиан Мбаппе. Самой результативной игрой внезапно оказалась встреча сборных Сенегала и Японии, которые забили на двоих четыре гола – 2:2.

Матч Япония-Сенегал получился самым зрелищнымФото: Алексей БУЛАТОВ

Прощался Урал с ЧМ-2018 игрой Мексики и Швеции. Футболисты из Скандинавии не оставили шансов соперникам из-за океана, отправив в их ворота три безответных мяча.

СЕРИЯ «АВТОМОБИЛИСТА» ИЗ 18 ПОБЕД

Владелец «шоферов» Андрей Козицын, судя по всему, решил поставить у себя дома Кубок Гагарина. В межсезонье «Автомобилист» пополнили знаменитые игроки, среди которых лучший бомбардир прошлого сезона КХЛ Найджел Доус, а также француз Стефан Да Коста и американец Дэн Секстон. Теперь вся команда зарабатывает за сезон около 1,3 миллиарда рублей!

За 3 месяца клуб из Екатеринбурга превратился из середняка в претендента на победу в Кубке ГагаринаФото: Алексей БУЛАТОВ

У руля коллектива встал бывший наставник хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов, у которого был опыт выступления за екатеринбуржцев в качестве игрока.

Многомиллионные вложения сразу же себя оправдали – команда побеждала в 18 матчах подряд с самого начала сезона, но сказка закончилась, когда «Автомобилист» дома уступил «Барысу» из Астаны.

Главный тренер «шоферов» Андрей Мартемьянов. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

- .На первом месте в восточной конференции завершаем год, это радует. Надо держаться, - отметил Андрей Мартемьянов. - На вершину легче залезть, чем там удержаться. Сейчас нужно команду мотивировать. Получится удержаться на первом месте к концу чемпионата – хорошо, не получится, горевать не будем. Главное, чтобы игра у команды была, и команда боролась за любые очки.

Тем не менее, этот год команда и ее фанаты запомнят надолго. Благодаря уверенному старту «шоферы» до сих пор является одним из претендентов на главный трофей.

УШЛА ЭПОХА: АНТОН ШИПУЛИН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Безусловно, для любителей биатлона – это главная новость в 2018 году. Но сказать, что это было словно гром среди ясного неба – нельзя. Все прекрасно знали, что Шипулин находится, мягко говоря, не в форме. Еще осенью он признался, что уйдет из спорта, если не сможет помочь сборной России на этапах Кубка мира.

Свою последнюю гонку Шипулин провалил и пришел на финиш лишь седьмымФото: Алексей БУЛАТОВ

Так и произошло, а обвинения австрийской полиции в употреблении допинга лишь «подлили масла в огонь». Сам Антон заявил, что не видит себя в роли тренера, но по-прежнему будет связывать жизнь со спортом.

- Мы с Настей решили (Анастасия Кузьмина — старшая сестра Шипулина, выступает за сборную Словакии. — Прим. ред.), что и у меня, и у нее спорт никогда главным приоритетом в жизни не был. Всегда на первом месте была семья, - сказал Шипулин. - Я своих результатов еще не добился, но свой выбор сделал в пользу семьи, как и Настя. В спорте я поставил точку.

Теперь уже экс-спортсмена можно будет увидеть на лыжах разве что на «Лыжне России».

«УРАЛЬСКИЙ ХАЛК» ЗАДУМАЛСЯ О ПЕРЕЕЗДЕ В США

Боец смешанного стиля Иван Штырков в этом году провел четыре боя и лишь, но оступился лишь в одном. Все началось с уверенной победы Марчина Лазарса из Польши. Но уже в мае в поединке против бразильца Джеронимо Дос Сантоса была присуждена ничья, ставшая первой в карьере екатеринбуржца.

В этом году Штырков не только выиграл три боя, но и стал президентом академии единоборств РМК. Фото: пресс-служба RCC

Спустя полгода уральский «халк» реабилитировался и вышел победителем в боях с Фабио Мальдонадо и Тиаго Силвой. После этого его шансы на переезд за рубеж резко возросли. Ранее Штырков подтверждал, что вел переговоры с рядом организаций, в том числе с Bellator.

ТРИУМФ КОВТУНА

Воспитанник екатеринбургской школы фигурного катания «Локомотив» Максим Ковтун ударно закончил 2018 год. 23-летний спортсмен добавил в свою копилку золотую медаль чемпионата России.

В 2014 году Ковтун должен был ехать на Олимпиаду в Сочи, но тогда из состава его выбил Евгений ПлющенкоФото: Алексей БУЛАТОВ

Ковтун получил 281,59 балла по сумме двух прокатов и отобрался на чемпионат Европы.

- Максим весь год шел к этой победе, - рассказывает мама фигуриста Елена Васильевна. – Мы с мужем (Павел Ковтун, тренер школы фигурного катания «Локомотив». – прим.ред.) не смотрели выступление, узнали о результатах от друзей. Теперь нужно думать о чемпионате Европы.

В ЧЕМПИОНАТЕ ЛОВИТЬ НЕЧЕГО, А ВОТ В КУБКЕ…

Главная футбольная команда Свердловской области «Урал» с треском провалила начало сезона в РФПЛ и с трудом балансирует между зоной вылета и средней части турнирной таблицы. Скорее всего, шансов зацепиться за места в еврокубках вновь не получится, но есть возможность добыть заветную путевку через Кубок России.

В 2017 году «Урал» был в шаге от победы в Кубке России. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Мы верим, что и для «Урала» этот год станет знаковым и удивительным. Наш клуб по-прежнему ведет борьбу за Кубок России, и по-прежнему имеет все шансы, чтобы подняться как можно выше в Премьер-Лиге. Знаем, что нет ничего невозможного – нужно только гнуть свою линию и не отступать от выбранного пути.

В первой стадии «шмели» обыграли «Нефтехимик», а затем разделались на своем поле с «Нижним Новгородом». В четвертьфинале «Уралу» выпал московский «Спартак», противостояние с которым будет длиться два матча. Первая встреча команда завершилась в столице со счетом 1:1, а ответная намечена на конец февраля. Шансы на выход в следующую стадию весьма неплохи. Кто знает, может в 2019 нашим футболистам получится повторить достижения двухгодичной давности, но на этот раз победить в финале?

ПЛОВЕЦ ИЗ НОВОУРАЛЬСКА ПОКОРИЛ ЕВРОПУ

В конце лета в Глазго прошел чемпионат Европы по водным видам спорта, одним из триумфаторов которого стал 27-летний уралец Данил Изотов из Новоуральска. Сначала россиянин стал победителем в эстафете 4 по 100 вольным стилем, а уже на следующий день завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 200 метров кролем.

Изотов взял золото в эстафете вольным стилем. Фото: Википедия

Также в смешанной эстафете на дистанции 4 по 200 метров кролем пловчиха из Екатеринбурга Валерия Саламатина завоевала серебряную медаль.

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