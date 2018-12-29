«Освободим город от зла и имен убийц»: православная общественность хочет переименовать семь улиц Екатеринбурга

Православная общественность вновь заявляет о необходимости переименования улиц в Екатеринбурге. Церковь не устраивает то, что часть улиц носят имена террористов, в частности активистов «Народной Воли» (в уральской столице есть улицы Халтурина и Софьи Перовской). Также духовники добиваются переименования нынешней улицы Декабристов в улицу Александра Невского. Журналист «КП» - Екатеринбург поговорил с руководителем местного отделения Всемирного русского народного Собора, историком Алексеем Соловьевым о том, как именно церковь намерена перекроить карту уличных имен.

Главный проспект Екатеринбурга тоже носит неоднозначное названиеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему вы хотите переименовать улицу Свердлова и Свердловскую область?

- Для нашего города и области – это наиболее актуальные вопросы. Название Свердловская область появилось на карте страны в связи с существованием областного центра - города Свердловска. С 1991 года такого города более нет, 23 сентября городу возвращено историческое название. Логично, что свое наименование должна сменить и область, тем более, что Яков Свердлов не отличался ни благочестием, ни добрыми делами. Ведь кем был Яков Свердлов? Организатором богоборческой революции, «красного террора», расказачивания, гражданской войны в деревне, убийства Царской семьи, то есть создателем всего того, что несовместимо с мировоззрением православного человека.

Кроме того, 24 января 2019 года исполнится 100-летие подписания Свердловым печально знаменитой директивы о поголовном истреблении богатых казаков. Было бы справедливо вернуть улице Свердлова историческое название Арсеньевский проспект, который был назван в честь пермского губернатора, при котором в Екатеринбурге появилось электрическое освещение улиц.

- Но почему же вы тогда ничего не гвоорите про имя Ленина,в честь которого назван главный проспект города?

Возвращение исторических названий улиц и переименование региона очень важно для духовного оздоровления общества. Предлагаем начать с улицы Свердлова, а далее дело дойдет и до Ленина, который был одного поля ягодой со Свердловым и его непосредственным начальником. Напомню, что Ленин прекрасно понимал то, к чему сейчас многие относятся легкомысленно: вопрос наименования географических объектов – это не просто вопрос благозвучия названия и памяти о детстве (как у нас многие говорят: «Свердловская - звучит красиво»). Это вопрос воспитания подрастающего поколения на примере героев и образцов для подражания. А на чем из биографии Свердлова мы можем воспитать будущее поколение?

Название улицы Толмачева тоже предлагают изменитьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы предложили назвать одну из улиц в честь Александра Невского. Какую из улиц вы хотите так назвать?

- Речь идет не о переименовании, но о восстановлении исторического названия современной улицы Декабристов. Эта улица исторически называлась Александровский проспект в честь посетившего Екатеринбург в 1824 году императора Александра I. Но мы, как верующие люди, понимаем, что географические объекты до революции, как правило, назывались не в честь живых людей, а в честь их небесных покровителей. В данном случае, в честь святого благоверного князя Александра Невского. Посмотрите, как это было бы красиво и символично: ведущий к Александро-Невскому Ново-Тихвинскому монастырю Александро-Невский проспект! А не улица Декабристов, названная в честь военных преступников, выступивших в 1825 году против государственной власти, которой присягали.

- В Екатеринбурге остановку в центре назвали в честь храма Большой Златоуст. Хотели бы вы, чтобы эти переименования продолжились?

- Переименования – не самоцель. Это вопрос осмысленного ориентирования в пространстве города. И если в этом месте архитектурной доминантой является храм Большой Златоуст, это великое счастье, что здесь возобладал здравый смысл и остановку так и назвали. Заметьте, спокойно, мирно, без всяких акций и возражений против, потому что здесь не было заказа топтать и уничтожать все церковное. В других местах таким ориентиром и доминантой могут быть другие объекты, отнюдь не церковные (цирк, театр оперы и балета, улица Мира), было бы глупо и нелогично предлагать их переименовывать.

- В уральской столице, как и во многих городах, масса улиц названа в честь ныне никому неизвестных советских функционеров. Нужно ли их переименовывать и какие из этих улиц вам больше всего не нравятся?- Нужно в первую очередь избавлять топонимику нашего города от имен откровенных террористов и убийц. Это такие имена, как Войков, Толмачев, Халтурин, Вера Засулич, Егор Сазонов, Софья Перовская, Сакко и Ванцетти. Мыслимое ли дело: прекрасный парк «Россия - Моя история», ставший одной из визитных карточек нашего города, стоит на улице, названной в честь террористической организации «Народная воля». И это в то время, когда современная Россия борется с терроризмом по всем фронтам! Поверьте житейскому и духовному опыту: если мы начнем очищать наш город от символов противостояния и зла, то и духовная атмосфера в нем станет чуточку лучше, дышать легче станет.

Городу предложили отказаться от коммунистического прошлогоФото: Алексей БУЛАТОВ

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