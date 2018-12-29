Перуанца, оставшегося жить в Екатеринбурге после ЧМ-2018, выдворяют из страны

Перуанец Джованни влюбился в Россию этим летом, когда приехал на матчи ЧМ-2018. Парню так сильно понравилось в Екатеринбурге, что он решил вернуться на Урал и остаться тут жить.

Все эти месяцы Джованни учил русский язык и готовился получить патент на работу. В преддверии долгожданного Нового года из УМВД пришло «письмо счастья», согласно которому он должен покинуть территорию РФ до 1 января.

Друзья перуанца надеются, что насильно выдворять из страны его не будут. Фото: Владимир Хакимов

Это стало настоящим ударом для 36-летнего уроженца Латинской Америки, ведь денег на дорогой перелет у него нет.

- Каждые 90 дней он должен был пересекать границу России и для этого мы ездили в Казахстан, - рассказывает екатеринбуржец Владимир Хакимов, который и приютил Джованни. – До этого в документах значилось, что он может находиться в стране до 29 января. Мы уже купили ему билет на 15 января в Барселону, но как быть дальше не знаем.

Фото: Владимир Хакимов

В УМВД Екатеринбургу пояснили, что согласно указу президента все иностранные болельщики должны покинуть страну до 1 января. Таким образом уже через три дня перуанец не будет иметь права находиться в нашей стране.

Джованни хочет работать в Екатеринбурге электриком. Фото: соцсети

Джованни планировал работать электриком и наконец-то начать самостоятельно зарабатывать в России.

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