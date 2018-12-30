Учит верить в чудеса: менеджер из Екатеринбурга по пути на работу каждое утро переодевается в Деда Мороза
Вы уже встречали Дед Мороза? Он каждый день ходит по улицам Екатеринбурга, дарит детям сладости и фотографируется с прохожими.
— Здравствуй, внученька, — машет мне рукой Дед Мороз.
Я решила познакомиться с Дедушкой и узнать, кто скрывается за бородой из ваты и под красной зимней шапкой, надвинутой до бровей.
- Дедушка, дай желание загадаю? Трах-тибидох!Фото: Алексей БУЛАТОВ
«ХОЧУ ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ВЕРУ В ЧУДО»
Оказалось, что дедушка- то не настоящий! Зовут его Дмитрий Даутов, и ему всего 23 года. Он переехал в Екатеринбург пару месяцев назад из Миасса. Устроился работать в бизнес-школу менеджером. На работу ходит пешком. А чтобы было веселее, по дороге переодевается в костюм Волшебника. Чтобы перевоплотится в дедушку, молодой парень меняет походку, голос и жестикуляцию.
— Я хочу подарить детям веру в чудо, сделать мир немного добрее, — улыбается Дима. – Знаете, я сам до сих пор верю в Деда Мороза. Для меня это не некий дед с бородой, а волшебный дух Нового года, время чудес. Ведь чем больше людей верят в чудо, тем с большей вероятностью оно случится. В прошлый раз на Новый год я загадал встретить девушку своей мечты. А уже 8 января мы с ней столкнулись на улице!
Каждому по конфетке, чтобы Новый год был слаще!Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре города детишки облепили Волшебника и засыпали вопросами: Дедушка, а где ты раньше был? Чем ты занимаешься? А где твоя Снегурка? Дмитрий к расспросам готов. Малышня читает ему стишки, он дарит им сладости из большого красного мешка.
— Прекрасная встреча с Дедом Морозом! Мои маленькие сын и дочка так мечтали увидеть Дедушку, вот теперь сияют от радости! — улыбается глава семейства Михаил Цуканов, и делает селфи рядом с героем зимних сказок.
— Я эту конфету только на Новый год открою, а пока буду беречь, ведь она волшебная! – на ушко мне рассказывает трехлетний Савелий Цуканов.
«МЕНЯ В ДЕТСТВЕ ДЕД МОРОЗ РАЗОЧАРОВАЛ»
Впервые Дима стал Дедом Морозом в 14 лет. В театральной студии выступил на спектакле в Доме детского творчества Миасса перед школьниками, потом уже его стали приглашать на утренники и районные «елки», стал старше — на корпоративы.
Фото с дедушкой морозом - на удачу!Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Ко мне только однажды приходил Дед Мороз, с папиной работы. Мы с сестрой выбежали его встречать, подготовили «отдарок» на подарок — фокусы, стихи, песни для него. А он на нас даже внимания не обратил, отдал подарки и молча ушел, - вздыхает Дима. – Тогда, с 7 лет, я решил, что буду настоящим Дедом Морозом, таким, каким он должен быть в глазах детей.
Фото с дедушкой морозом - на удачу!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Искусству перевоплощения Дмитрий учился 8 лет. Занимался в театральной студии, окончил Челябинский театральный институт по специальности режиссер праздников.
— На меня этот красно-белый наряд чудесным образом действует, - признается Даутов. – Бывает, проснешься и никуда идти не охота, а костюм надеваю и тороплюсь выйти к людям. Они навстречу идут, улыбаются. Бывает, бабушка на улице удивится: «О, Дед Мороз!». А я ей говорю — «С наступающим, внученька», и тут она как рассмеется, расплывется в улыбке, на душе светло становится. Позитив на весь день.
Дед Мороз не только детей удивляет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, Дима собирается «Дедморозить» и в канун праздника, у вас есть шанс столкнуться с ним на улице и даже просто в магазине.
Дед Мороз рассказал пару новогодних примет: дарите подарки — ведь чем больше на Новый год отдашь, тем больше к тебе вернется, а если увидите Деда Мороза, то подержитесь за его пальто или за бороду и загадайте желание.
На работу Дед мороз идет через центр.Фото: Алексей БУЛАТОВ