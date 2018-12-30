2018-12-30T08:29:00+03:00
Дом. Семья

Учит верить в чудеса: менеджер из Екатеринбурга по пути на работу каждое утро переодевается в Деда Мороза

И раздает детишкам конфеты
Анна КОСНЫРЕВА
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Дмитрию 23 года.Дмитрию 23 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вы уже встречали Дед Мороза? Он каждый день ходит по улицам Екатеринбурга, дарит детям сладости и фотографируется с прохожими.

— Здравствуй, внученька, — машет мне рукой Дед Мороз.

Я решила познакомиться с Дедушкой и узнать, кто скрывается за бородой из ваты и под красной зимней шапкой, надвинутой до бровей.

- Дедушка, дай желание загадаю? Трах-тибидох! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дедушка, дай желание загадаю? Трах-тибидох!Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ХОЧУ ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ВЕРУ В ЧУДО»

Оказалось, что дедушка- то не настоящий! Зовут его Дмитрий Даутов, и ему всего 23 года. Он переехал в Екатеринбург пару месяцев назад из Миасса. Устроился работать в бизнес-школу менеджером. На работу ходит пешком. А чтобы было веселее, по дороге переодевается в костюм Волшебника. Чтобы перевоплотится в дедушку, молодой парень меняет походку, голос и жестикуляцию.

— Я хочу подарить детям веру в чудо, сделать мир немного добрее, — улыбается Дима. – Знаете, я сам до сих пор верю в Деда Мороза. Для меня это не некий дед с бородой, а волшебный дух Нового года, время чудес. Ведь чем больше людей верят в чудо, тем с большей вероятностью оно случится. В прошлый раз на Новый год я загадал встретить девушку своей мечты. А уже 8 января мы с ней столкнулись на улице!

Каждому по конфетке, чтобы Новый год был слаще! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждому по конфетке, чтобы Новый год был слаще!Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре города детишки облепили Волшебника и засыпали вопросами: Дедушка, а где ты раньше был? Чем ты занимаешься? А где твоя Снегурка? Дмитрий к расспросам готов. Малышня читает ему стишки, он дарит им сладости из большого красного мешка.

— Прекрасная встреча с Дедом Морозом! Мои маленькие сын и дочка так мечтали увидеть Дедушку, вот теперь сияют от радости! — улыбается глава семейства Михаил Цуканов, и делает селфи рядом с героем зимних сказок.

— Я эту конфету только на Новый год открою, а пока буду беречь, ведь она волшебная! – на ушко мне рассказывает трехлетний Савелий Цуканов.

«МЕНЯ В ДЕТСТВЕ ДЕД МОРОЗ РАЗОЧАРОВАЛ»

Впервые Дима стал Дедом Морозом в 14 лет. В театральной студии выступил на спектакле в Доме детского творчества Миасса перед школьниками, потом уже его стали приглашать на утренники и районные «елки», стал старше — на корпоративы.

Фото с дедушкой морозом - на удачу! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото с дедушкой морозом - на удачу!Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ко мне только однажды приходил Дед Мороз, с папиной работы. Мы с сестрой выбежали его встречать, подготовили «отдарок» на подарок — фокусы, стихи, песни для него. А он на нас даже внимания не обратил, отдал подарки и молча ушел, - вздыхает Дима. – Тогда, с 7 лет, я решил, что буду настоящим Дедом Морозом, таким, каким он должен быть в глазах детей.

Фото с дедушкой морозом - на удачу! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото с дедушкой морозом - на удачу!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Искусству перевоплощения Дмитрий учился 8 лет. Занимался в театральной студии, окончил Челябинский театральный институт по специальности режиссер праздников.

— На меня этот красно-белый наряд чудесным образом действует, - признается Даутов. – Бывает, проснешься и никуда идти не охота, а костюм надеваю и тороплюсь выйти к людям. Они навстречу идут, улыбаются. Бывает, бабушка на улице удивится: «О, Дед Мороз!». А я ей говорю — «С наступающим, внученька», и тут она как рассмеется, расплывется в улыбке, на душе светло становится. Позитив на весь день.

Дед Мороз не только детей удивляет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дед Мороз не только детей удивляет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, Дима собирается «Дедморозить» и в канун праздника, у вас есть шанс столкнуться с ним на улице и даже просто в магазине.

Дед Мороз рассказал пару новогодних примет: дарите подарки — ведь чем больше на Новый год отдашь, тем больше к тебе вернется, а если увидите Деда Мороза, то подержитесь за его пальто или за бороду и загадайте желание.

На работу Дед мороз идет через центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На работу Дед мороз идет через центр.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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