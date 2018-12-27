Не ел пять дней и обморозил конечности: в Екатеринбурге сотрудник МЧС нашел в лесу потерявшегося мальчика

Под Новый год хочется отвлечься от криминальной хроники и вспомнить, что в нашей жизни всегда есть место подвигу, особенно в тот момент, когда ты не был к нему готов.

В конце ноября в Екатеринбурге пропал 16-летний воспитанник интерната Иван Тюменцев. Парнишку искали десятки волонтеров и полицейские, но отследить маршрут «беглеца» не удалось.

Пропажу Вани заметили когда он не вернулся с учебы. Фото: поисковый отряд

Невольным спасителем Вани стал 36-летний водитель пожарной машины Евгений Малышев, который 2 декабря отправился на прогулку в лес вблизи поселка Калиновка со своим другом Леонидом Кучеренко.

- Пройдя около четырех километров вглубь чащи, мы заметили сломанный навес, - рассказывает Евгений. – Сначала подумали, что это дело рук вандалов, но потом присмотрелись и увидели, что в шатре что-то шевелится. Открыли, а там пацан дрожит от холода.

К счастью Евгений и Леонид проходили военную подготовку и знали, как оказать первую помощь при обморожении. Они растопили немного снега и дали Ване попить, а вот накормить не рискнули. Мальчик не помнил, как оказался на окраине города и как давно туда попал - от резкого приема пищи ему могло стать только хуже.

По словам Евгения, в непростой ситуации ему пригодились знания основ выживания в лесу

- Начали согревать конечности: руки у него уже посинели, а в ботинках был лед, - вспоминает Леонид.

Мужчины понимали, что ждать помощи посреди леса бессмысленно и вызвали врачей в поселок. Евгений успокоил подростка и около часа нес его на спине. К сожалению, обморожение Вани оказалось настолько сильным, что он до сих пор находится в ожоговом центре больницы № 9.

Также выяснилось, что у него серьезные проблемы с памятью. Именно поэтому он забыл где живет и заплутал на Эльмаш.

Подвиг Евгения и Леонида не остался не замеченным, в торжественной обстановке наших героев наградили в прокуратуре Орджоникидзевского района.

В прокуратуре высоко оценили подвиг Евгения и ЛеонидаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это тот редкий случай, когда мы зовем к себе в гости не для того чтобы указать на ошибки, а поблагодарить неравнодушных граждан, - отметил глава районного надзорного ведомства Кирилл Тетерин.

Узнав Евгения поближе становится понятно, что он настоящий уральский богатырь. А если быть точнее – чемпион среди спасателей Екатеринбурга по гиревому спорту. Да и таскать на себе людей ему, как выяснилось, не впервой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684199" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге наградили мужчин, которые спасли из леса заблудившегося мальчика.Алексей БУЛАТОВ

От гирь руки Евгения покрыты мозолями, но это не помешало ему спасти мальчикаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В молодости я служил под Арамилем в войсках особого назначения. Как разведчику часто приходилось носить товарищей на учениях.