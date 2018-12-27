В Екатеринбурге начало работу новое предприятие, объединившее МОАП и ЕТТУ

В Екатеринбурге официально исчезли МОАП и ЕТТУ. С сегодняшнего дня вместо них в городе начало работать новое предприятие, которое объединило в себе трамваи, троллейбусы и автобусы - «Гортранс».

Возглавил новый ЕМУП Сергей Нугаев. Руководитель подчеркнул, что количество сотрудников, а также единиц общественного транспорта остается прежним.

Объединение трамвайщиков и автобусников, по замыслу местных властей, должно избавить город от параллельных маршрутов, а также принести финансовую экономию.

- Никто при этом не пострадает, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Рабочие места сохранятся, тарифы на проезд останутся прежними.

В общей сложности объединенный штат «Гортранса» составляет порядка 6500 человек.