Фотограф Лошагин, убивший жену-модель, предложил штрафовать иностранных заключенных

Известный уральский фотограф Дмитрий Лошагин, который известен не только своими работами, но и тем, что был лишен свободы за убийство модели-жены, решил поучаствовать в жизни страны. Находясь в заключении, он написал письмо в котором предложил один способ, как наполнить государственный бюджет деньгами. Письмо это Лошагин отправил своей подруге Светлане Петраковой, организатору конкурса «Мисс Екатеринбург». А она уже опубликовала его в сети. Наполнить казну деньгами фотограф предлагает с помощью штрафов для иностранных заключенных.

Свою идею Дмитрий Лошагин описал в письме подруге Светлане Петраковой. Фото: Светлана Петракова, facebook.com

«В системе ФСИН Российской Федерации находятся сотни тысяч заключенных, которые отбыли основную часть назначенного судом наказания и половина из них – иностранцы, которые по окончании срока будут выдворены в свои страны по месту жительства, - пишет Лошагин. - У нас существует практика Условно-Досрочного Освобождения, согласно статьи 79 УК РФ, при которой граждане освобождаются условно-досрочно, но есть альтернатива – статья 80 УК РФ, где прописано, что можно применять менее строгие условия содержания, а именно исправительно-трудовые работы, домашний арест и штраф»

Дмитрий Лошагин отмечает, что сейчас 80-я статья УК РФ не работает и предлагает свой вариант, как можно модернизировать закон.

«Предлагаю поменять в большей степени статью 80 с наложением штрафа вместо условно-досрочного освобождения, особенно иностранцам, чтобы человек мог оплатить штраф и покинуть РФ, тем самым пополнив Российский бюджет реальными деньгами, при этом исключив коррупционную составляющую, и наше государство сэкономит средства на содержание этих осуждённых, а это миллиарды реальных бюджетных денег», - заканчивает Дмитрий Лошагин.

Юлия Лошагина была убита в 2013 году. А ее супруга за убийство лишили свободы на 10 лет. Фото: Дмитрий Лошагин

Фотограф также уточнил, что озаботиться экономикой государства решил после того, как посмотрел недавнюю пресс-конференцию президента Владимира Путина. К слову, совсем недавно Дмитрий Лошагин пытался пополнить и свой собственный бюджет. В ноябре он через суд требовал от родителей убитой им девушки порядка двух миллионов рублей. Фотограф настаивал на том, что это его часть наследства супруги.

Юлия Лошагина была убита в 2013 году. Ее тело с сожженым лицом нашли в лесу. Дмитрия по обвинению в убийстве судили дважды. Сначала оправдали, а потом, через полгода, приговорили к 10 годам колонии.

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