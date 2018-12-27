Молодую маму, пострадавшую в аварии на Фурманова, выписали из больницы

Жительницу Екатеринбурга Екатерину Норицыну, которая пострадала в аварии на перекрестке Фурманова – 8 Марта, выписали из больницы. Об этом «Комсомолке» сообщил ее супруг Павел.

Водитель внедорожника сбил трех человек на тротуаре. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Да, Катю выписали, но она отказалась общаться с прессой, - добавил Павел Норицын.

Под присмотром врачей по-прежнему остается двухлетний сын пары, который также угодил под колеса кроссовера Honda CR-V. Малыш уже узнает близких, и с каждым днем становится на один шаг ближе к выздоровлению.

Сын Павла и Екатерины также идет на поправку. Фото: Павел Норицын

Возможно, что дальнейшее лечение он продолжит в московской больнице имени Сперанского.

Долгий и непростой курс реабилитации предстоит и третьему пострадавшему в аварии – 30-летнему Андрею Медведеву. Мужчина оказался первым на пути иномарки, от удара у него оказалась парализована левая часть тела, а хирурги больницы № 24 буквально по кусочкам собирали его все это время.

Андрей перенес четыре операции: на бедре, предплечье, голени и плече. Он продолжит курс восстанавливаться в больнице № 3 и уже приступил к курсу лечебной физкультуры. Он продолжит курс восстанавливаться в больнице № 3 и уже приступил к курсу лечебной физкультуры.

- Стоять он пока сам не может, - делится супруга Андрея. – Если встает, то тут же падает давление. Прогнозов нам не дают, к нормальной жизни вернемся, в лучшем случае, через год.

«Гонщика» лишили прав еще летом

За рулем той самой иномарки оказался 50-летний Владимир Пузырев. Он уже становился виновником аварии в начале этого года после чего в августе его через суд пожизненно лишили прав. По информации «Комсомолки», причиной такого решения стали неоднократные приступы эпилепсии у Пузырева.

На суде Пузырев не признал вину и заявил, что перепутал педалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Как минимум до середины января он пробудет в СИЗО, его обвиняют в покушении на убийство троих человек.

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