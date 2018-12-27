«Пожалуй, у меня есть вопросы к полпреду…»: в Екатеринбурге наградили лучших школьников Свердловской области

Обычный рабочий вторник стал для семерых школьников региона особенным – они провели его в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УРФО Николая Цуканова. Победителям конкурса «Учись на отлично!» он с удовольствием показал свой кабинет, а дети с огромным желанием посидели за его рабочим столом. В такой неформальной обстановке школьники полностью расслабились перед торжественной церемонией награждения.

- Я просто шел по коридору, когда ко мне подошел директор вместе с завучем, - вспоминает Никита Буньков, ученик 8 «Б» класса МАОУ «СОШ №36 имени дважды героя СССР М.П. Одинцова». – Они предложили участвовать в конкурсе, я согласился.

Кстати, мама Никиты была очень удивлена, когда узнала, что ее сын пишет конкурсное эссе. С ее слов, «Никита склонен к математическим предметам, но не к литературе». Но, как говорят, талантливые дети талантливы во всем.

- Пожалуй, есть у меня вопросы к полпреду… - заявил Константин Кемаев, ученик 5 «Б» класса «Гимназии №108 имени В.Н. Татищева» маме и пошел считать свои пятерки.

Смелые, целеустремленные и очень активные - дети доказали себе и своим родителям, что они хотят, могут и будут дальше продолжать развиваться в разных областях. А они очень разносторонние! Например, Юлия Кузнецова из Лицея №110 в свободное время занимается поисковой деятельностью и считает, что это очень важно для России. А победитель в специальной номинации Марина Бурлева увлекается точными науками и играет на саксофоне. Есть среди победителей и боксеры – шестикалассник Руфат Мурадов из Школы №129 уже соревновался на ринге.

Самые смелые школьники не отказались от предложения заглянуть в кабинет полномочного представителя Президента РФ в УрФОФото: Алексей БУЛАТОВ

- Отличники – это жесткий критерий. Времени итак мало, а нужно еще эссе писать, заявки оформлять, - комментирует полномочный представитель Президента РФ в УРФО Николай Цуканов. – Тем не менее, это конкурс. В следующем году мы постараемся расширить географию участников и сделать конкурс на весь округ. А пока – огромное спасибо участникам и победителям! Отдельная благодарность, конечно, родителям и классным руководителям.

«Великолепная семерка» тоже молчать не стала, дети же – отличники, и у каждого к Николаю Цуканову возникли вопросы. Вот самые популярные из них: как успеть подготовиться к ЕГЭ, если между предметами всего два дня? Как прожить на стипендию в 1300 рублей? С чего начать, если хочется стать полномочным представителем Президента РФ? Чем бы занялся Николай Цуканов, если бы у него было 24 свободных часа?

Кстати, о свободном времени Николай Цуканов мечтает так же, как и наши победители, у которых сегодня – танцы, завтра – борьба, а в выходные поисковый выход. Наверное, именно такая занятость и дает возможность современным школьникам добиваться своих целей. И все-таки кто-то из них станет президентом.

Благодарим Ветрову Наталью Константиновну, генерального директора

Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера за предоставленную возможность побывать на экскурсии по выставке «Фабрика счастья» и мастер-классах. А также «Хладокомбинат №3» за детское счастье – ящики мороженого всем победителям! Выражаем благодарность Ельцин-Центру и мультимедийному историческому парку «Россия – моя история» за билеты в музеи и Уральскому центру народного искусства, концертному залу им. М.В. Лаврова за возможность посетить «Тинейджер-пати».