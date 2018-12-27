2018-12-27T11:02:18+03:00
Общество

«Пожалуй, у меня есть вопросы к полпреду…»: в Екатеринбурге наградили лучших школьников Свердловской области

Николай Цуканов принял талантливых учеников в своем рабочем кабинете
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Победители конкурса не упустили свой шанс и задали Николаю Цуканову вопросыПобедители конкурса не упустили свой шанс и задали Николаю Цуканову вопросыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Обычный рабочий вторник стал для семерых школьников региона особенным – они провели его в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УРФО Николая Цуканова. Победителям конкурса «Учись на отлично!» он с удовольствием показал свой кабинет, а дети с огромным желанием посидели за его рабочим столом. В такой неформальной обстановке школьники полностью расслабились перед торжественной церемонией награждения.

- Я просто шел по коридору, когда ко мне подошел директор вместе с завучем, - вспоминает Никита Буньков, ученик 8 «Б» класса МАОУ «СОШ №36 имени дважды героя СССР М.П. Одинцова». – Они предложили участвовать в конкурсе, я согласился.

Кстати, мама Никиты была очень удивлена, когда узнала, что ее сын пишет конкурсное эссе. С ее слов, «Никита склонен к математическим предметам, но не к литературе». Но, как говорят, талантливые дети талантливы во всем.

- Пожалуй, есть у меня вопросы к полпреду… - заявил Константин Кемаев, ученик 5 «Б» класса «Гимназии №108 имени В.Н. Татищева» маме и пошел считать свои пятерки.

Смелые, целеустремленные и очень активные - дети доказали себе и своим родителям, что они хотят, могут и будут дальше продолжать развиваться в разных областях. А они очень разносторонние! Например, Юлия Кузнецова из Лицея №110 в свободное время занимается поисковой деятельностью и считает, что это очень важно для России. А победитель в специальной номинации Марина Бурлева увлекается точными науками и играет на саксофоне. Есть среди победителей и боксеры – шестикалассник Руфат Мурадов из Школы №129 уже соревновался на ринге.

Самые смелые школьники не отказались от предложения заглянуть в кабинет полномочного представителя Президента РФ в УрФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые смелые школьники не отказались от предложения заглянуть в кабинет полномочного представителя Президента РФ в УрФОФото: Алексей БУЛАТОВ

- Отличники – это жесткий критерий. Времени итак мало, а нужно еще эссе писать, заявки оформлять, - комментирует полномочный представитель Президента РФ в УРФО Николай Цуканов. – Тем не менее, это конкурс. В следующем году мы постараемся расширить географию участников и сделать конкурс на весь округ. А пока – огромное спасибо участникам и победителям! Отдельная благодарность, конечно, родителям и классным руководителям.

«Великолепная семерка» тоже молчать не стала, дети же – отличники, и у каждого к Николаю Цуканову возникли вопросы. Вот самые популярные из них: как успеть подготовиться к ЕГЭ, если между предметами всего два дня? Как прожить на стипендию в 1300 рублей? С чего начать, если хочется стать полномочным представителем Президента РФ? Чем бы занялся Николай Цуканов, если бы у него было 24 свободных часа?

Кстати, о свободном времени Николай Цуканов мечтает так же, как и наши победители, у которых сегодня – танцы, завтра – борьба, а в выходные поисковый выход. Наверное, именно такая занятость и дает возможность современным школьникам добиваться своих целей. И все-таки кто-то из них станет президентом.

Благодарим Ветрову Наталью Константиновну, генерального директора

Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера за предоставленную возможность побывать на экскурсии по выставке «Фабрика счастья» и мастер-классах. А также «Хладокомбинат №3» за детское счастье – ящики мороженого всем победителям! Выражаем благодарность Ельцин-Центру и мультимедийному историческому парку «Россия – моя история» за билеты в музеи и Уральскому центру народного искусства, концертному залу им. М.В. Лаврова за возможность посетить «Тинейджер-пати».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Каменск-Уральском под суд пойдет виновник ДТП, погубивший двух человек
Мэр Екатеринбурга Высокинский заменил Якоба в скандальном проекте по поддержке детей
Уралец засудил банк, который требовал от него погасить кредит, закрытый еще четыре года назад
«Автомобилист» одолел на домашнем льду омский «Авангард»
На Серовском тракте из-за просроченной еды оштрафовали кафе «Три поросенка»
Екатеринбуржец, незаплативший алименты 6-летнему сыну, встретит Новый год в колонии
Уралец, прикинувшись бизнесменом, украл у поставщиков продукты на 11 миллионов
В Нижнем Тагиле супружеская пара с другом обманом похитили у горожан 12 квартир
Предприимчивый уралец обманул банки на 47 миллионов
В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего после выписки из больницы
На базе УрФУ планируют открыть научно-образовательный центр нейротехнологий
В Екатеринбурге открылась первая фотовыставка, посвященная собакам-поводырям
В парке Маяковского появится памятник пельменю
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков
На Урале за пытки будут судить зэков и надзирателя колонии, где сидит Лошагин
В Екатеринбурге застройщика, возводящего крупный ЖК, наказали за загрязнение реки
Ограждения у сквера Попова в Екатеринбурге уберут только после Нового года
Куйвашев назвал причину, по которой Шипулин завершил карьеру
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где парковаться гостям Ледового городка
Свердловские дорожники за сутки спасли 10 водителей, застрявших в мороз на трассах