ВИЗ-Сталь и ВИЗ поздравят детей с Новым годом

Накануне Нового года празднично оформленные подарки получат 800 детей работников ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группы НЛМК). В подарочный набор входят конфеты, многофункциональная сумка-планшетка со светоотражающей полосой для безопасности юных пешеходов и игровой комплект «Выходи играть» (карточки с описанием детских игр для разных возрастов).

Новогодние подарки заводчане вручат и воспитанникам подшефного детского дома №7. В предпраздничные дни металлурги и ветераны посетят социальное учреждение, где примут участие в театрализованном представлении и организуют чаепитие для ребят.

- Поддержка материнства и детства – важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Мы организуем для детей металлургов оздоровительный отдых и лечение, спортивные и культурно-массовые мероприятия, оказываем материальную помощь многодетным и неполным семьям, – говорит и.о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

С начала 2018 года на реализацию социальных проектов по поддержке материнства и детства ВИЗ-Сталь направила 3,5 миллиона рублей. Еще около 1 миллиона рублей составили расходы предприятия на благотворительную помощь подшефному детскому дому: организацию охраны, покупку бытовой техники, мебели, спортивного инвентаря и др.