2018-12-27T09:58:32+03:00
Экономика

ВТБ в Екатеринбурге получил премию «Лучший работодатель-партнер»

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Фото: пресс-служба банкаФото: пресс-служба банка
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Банк ВТБ в Екатеринбурге стал победителем премии «Лучший работодатель-партнер» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в номинации «Лидер в социальном партнерстве».

Премия состоялась впервые в рамках Дня университета. Памятный диплом представителю банка в торжественной обстановке вручил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Как рассказал управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, сотрудничество банка с УрГЭУ имеет давнюю историю:

- Именно этот ВУЗ стал нашей основной партнерской площадкой для привлечения студентов на практику, а выпускников – на работу. Уже три года ВТБ совместно с УрГЭУ реализует проект банковской школы ВТБ. В его рамках студенты обучаются у одного из ведущих работодателей в отрасли, а лучшие трудоустраиваются на стартовые позиции.

Также ВТБ участвует в таких проектах УрГЭУ, как «Профи-Елки», «Ярмарка вакансий», День финансиста, Евразийский Экономический Форум Молодежи. Кроме того, представитель банка входит в комиссию по защите выпускных квалификационных работ кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ.

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