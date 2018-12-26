Ждали 22 года: свердловчане, которые жили во взорвавшемся доме, получили новые квартиры

Жители пятиэтажки на улице Заводская, 14 в поселке Вересовка отметили долгожданное новоселье. Еще в 1996 году в доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого один из подъездов обрушился. Для его жильцов быстро построили новый дом, а вот остальным в жилье отказали заявив, что их жизням ничего не угрожает.

За сдачей дома следили силовикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждую зиму люди замерзали, так как полуразрушенная пятиэтажка продувается насквозь. Каждый день люди из маленького поселка жили словно на пороховой бочке, и уже отчаялись ждать помощи от властей, и лишь спустя 22 года была построена небольшая новостройка.

Этот дом жители Вересовки ждали 22 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом сдача дома проходила под контролем главы СК Александра Бастрыкина, который заинтересовалсяситуацией после многочисленных жалоб и заявлений.

- В целом, состояние дома было признано безопасным для проживания, поэтому в трех подъездах до сих пор живут люди, - рассказали в департаменте информационной политики. - По поручению губернатора Евгения Куйвашева, летом прошлого года члены областного правительства ознакомились с ситуацией на месте и приняли решение о строительстве нового дома.

Строительство дома обошлось в 90 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Финансирование строительства велось из резервного фонда правительства области. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 90 миллионов рублей.